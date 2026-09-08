बिहार: भड़काऊ पोस्ट से तनाव! पूर्व MLC सहित रणवीर सेना से जुड़े लोगों पर FIR

नवादा में हिसुआ के चंद्रवंशी नगर में युवक की हत्या के बाद बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. बीते सोमवार (07 सितंबर, 2026) को पुलिस की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई.

हिसुआ बाजार समेत संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. इस मामले में पूर्व एमएलसी अशोक चंद्रवंशी, मोनू सिंह और रणवीर सेना से जुड़े लोगों पर FIR हुई है.

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि बगोदर, विश्व शांति चौक समेत हिसुआ थाना क्षेत्र के अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. वरीय पुलिस अधिकारियों को भी मौके पर प्रतिनियुक्त किया गया है. प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना और इलाके में शांति-व्यवस्था बनाए रखना है.

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गोलीबारी में पीयूष की हुई थी मौत

मामला एक सितंबर 2026 का है, जब चंद्रवंशी नगर में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी. गोलीबारी में प्रणव उर्फ पीयूष की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि दूसरे पक्ष के चंदन कुमार और अखिलेश कुमार घायल हुए थे. उस वक्त यह जानकारी सामने आई थी कि कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था. उसी विवाद में यह घटना हुई है.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट

घटना के बाद जब सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट हुआ तो इसे पुलिस ने गंभीरता से लिया. एसपी के अनुसार सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

अब तक कुल सात प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनमें दो मामले साइबर थाना और पांच मामले हिसुआ थाना में दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और भड़काऊ सामग्री साझा नहीं करने की अपील की है.

मुख्य आरोपी रिमांड पर, दोनों पक्षों पर केस

पीयूष हत्याकांड के मुख्य आरोपित नीरज कुमार उर्फ कारू डॉन को पुलिस ने रिमांड पर लिया है. पुलिस उससे घटना और गोलीबारी के कारणों को लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस दबिश बढ़ने के बाद आरोपित ने न्यायालय में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे रिमांड पर लिया गया.

इधर, कथित जातिसूचक और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर साइबर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर के अनुसार एक मामले में पूर्व एमएलसी अशोक चंद्रवंशी और दूसरे में मोनू सिंह को नामजद किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग समाज के प्रति कथित आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अनुसंधान में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी.

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