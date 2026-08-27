Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारऔरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा

औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा

औरंगाबाद में एक यात्रा बस अनियंत्रित होकर पलट गई, इस हादसे में 13 लोगों के घायल होने की सूचना है. हालांकि, गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं.

Written By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Aug 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के औरंगाबाद जिले में बड़ा हादसा टला है, जिले के बारुण थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सीरीस के समीप बुधवार की मध्यरात्रि के बाद पर्यटकों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में 13 लोग घायल हो गए, हालांकि, गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई. वहीं, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, पुलिस जांच कर रही है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेवल्स बस बाबू सोना WB 41P 4739 पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बांकुड़ा जिले के सोनामुखी के रहने वाले पर्यटकों को लेकर आगरा घूमने जा रही थी. देर रात जब बस एनएच 19 पर सीरीस के पास पहुंची तो चालक को अचानक झपकी आ गई और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

नेपाल की बाढ़ पर JDU सांसद संजय झा बोले- 'पानी घटा, लेकिन अलर्ट जरूरी'

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

वहीं, इस घटना की सूचना मिलते ही बारुण थाना पुलिस और डायल 112 की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला. सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया. सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है, पुलिस ने मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

बस पलटने से ये यात्री हुए घायल

बताया गया कि घायलों में रीता सूतोधर (50), दिलीप बुंडू (60), हीरा बुंडू (58), शेफाली भुई (60), झाना बाबरी (60), नेमाई शिष्ट (68), रौतन मंडल (60), सोनामुखी (55), मालवती घोष (50), महाबली उरांव (60), चांद सूतोधर (50), मुराली कारक (62) और बस खलासी शेख अशरफ (45) शामिल हैं.

ड्राइवर को झपकी आने से हादसा

थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आना हादसे का कारण सामने आया है. सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है और उनका इलाज कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है.

नेपाल बाढ़: CM सम्राट चौधरी बोले- 'इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो…'

Published at : 27 Aug 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Aurangabad News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा
औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा
बिहार
नेपाल बाढ़: CM सम्राट चौधरी बोले- 'इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो…'
नेपाल बाढ़: CM सम्राट चौधरी बोले- 'इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो…'
बिहार
नेपाल की बाढ़ पर JDU सांसद संजय झा बोले- 'पानी घटा, लेकिन अलर्ट जरूरी'
नेपाल की बाढ़ पर JDU सांसद संजय झा बोले- 'पानी घटा, लेकिन अलर्ट जरूरी'
बिहार
‘भोजपुरी बवाल’ पर संग्राम! तेज प्रताप ने मोतीलाल राय पर लगाया धमकी का आरोप
‘भोजपुरी बवाल’ पर संग्राम! तेज प्रताप ने मोतीलाल राय पर लगाया धमकी का आरोप
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
ओटीटी
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'टॉक्सिक'? जानें- डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'टॉक्सिक'? जानें- डिटेल्स
क्रिकेट
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget