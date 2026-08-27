नेपाल बाढ़: CM सम्राट चौधरी बोले- 'इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो…'

नेपाल में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार (27 अगस्त) को सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति सामान्य है.

मीडिया से सीएम ने कहा, "...जिस तरह से आपदा आया ये चिंता का विषय है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार बिहार और यूपी की स्थिति को देख रहे हैं. अब धीरे-धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं. बारिश हुई है उसका पानी धीरे-धीरे आ रहा है… धीरे-धीरे यहां से लेकर पटना तक की स्थिति सामान्य है. इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सब सामान्य है."

सीएम सम्राट चौधरी ने यह बयान वाल्मीकिनगर में दिया है. इससे पहले बीते बुधवार को सीएम ने बैठक की थी. गृहमंत्री अमित शाह से भी फोन पर उनकी बात हुई थी. राज्य सरकार बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है. जो बाढ़ से खास कर प्रभावित होने वाले जिले हैं वहां पूरी तैयारी हो रही है. नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है.

(हवाई सर्वेक्षण करते सीएम सम्राट चौधरी)

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नेपाल के साथ भारत

गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है, "नेपाल में आपदा की इस कठिन घड़ी में भारत पूरी संवेदना और ‘पड़ोसी प्रथम’ की भावना के साथ मजबूती से खड़ा है. 37.5 टन HADR सामग्री, आवश्यक दवाइयों एवं खाद्य पैकेटों के साथ दूसरी राहत उड़ान का रवाना होना भारत की त्वरित, संवेदनशील और मानवीय सहायता का परिचायक है. भारत, नेपाल के साथ निरंतर संपर्क में रहते हुए राहत एवं बचाव कार्यों में हरसंभव सहयोग प्रदान कर रहा है. मानवता की सेवा, संकट में सहयोग और पड़ोसी का साथ, यही है सशक्त भारत की पहचान."

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