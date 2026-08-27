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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल बाढ़: CM सम्राट चौधरी बोले- 'इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो…'

नेपाल बाढ़: CM सम्राट चौधरी बोले- 'इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो…'

नेपाल और बिहार के हालात पर सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की नजर है. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है. पटना तक सब ठीक है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Aug 2026 12:24 PM (IST)
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नेपाल में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार (27 अगस्त) को सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति सामान्य है. 

मीडिया से सीएम ने कहा, "...जिस तरह से आपदा आया ये चिंता का विषय है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार बिहार और यूपी की स्थिति को देख रहे हैं. अब धीरे-धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं. बारिश हुई है उसका पानी धीरे-धीरे आ रहा है… धीरे-धीरे यहां से लेकर पटना तक की स्थिति सामान्य है. इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सब सामान्य है."

सीएम सम्राट चौधरी ने यह बयान वाल्मीकिनगर में दिया है. इससे पहले बीते बुधवार को सीएम ने बैठक की थी. गृहमंत्री अमित शाह से भी फोन पर उनकी बात हुई थी. राज्य सरकार बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है. जो बाढ़ से खास कर प्रभावित होने वाले जिले हैं वहां पूरी तैयारी हो रही है. नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है.

(हवाई सर्वेक्षण करते सीएम सम्राट चौधरी)

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'भारत को चाहिए कि…'

नेपाल के साथ भारत

गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है, "नेपाल में आपदा की इस कठिन घड़ी में भारत पूरी संवेदना और ‘पड़ोसी प्रथम’ की भावना के साथ मजबूती से खड़ा है. 37.5 टन HADR सामग्री, आवश्यक दवाइयों एवं खाद्य पैकेटों के साथ दूसरी राहत उड़ान का रवाना होना भारत की त्वरित, संवेदनशील और मानवीय सहायता का परिचायक है. भारत, नेपाल के साथ निरंतर संपर्क में रहते हुए राहत एवं बचाव कार्यों में हरसंभव सहयोग प्रदान कर रहा है. मानवता की सेवा, संकट में सहयोग और पड़ोसी का साथ, यही है सशक्त भारत की पहचान."

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Aug 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
नेपाल Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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