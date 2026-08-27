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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल की बाढ़ पर JDU सांसद संजय झा बोले- 'पानी घटा, लेकिन अलर्ट जरूरी'

नेपाल की बाढ़ पर JDU सांसद संजय झा बोले- 'पानी घटा, लेकिन अलर्ट जरूरी'

जेडीयू सांसद संजय झा ने बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि गंडक में पानी एक लाख क्यूसेक से नीचे आया है, लेकिन नेपाल की स्थिति पर नजर जरूरी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 27 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ का असर भारत तक पहुंच सकता है. हालांकि, गंडक नदी में पानी का बहाव कम हुआ है और तत्काल किसी बड़े दबाव की स्थिति नहीं है.

संजय झा ने कहा कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आई है, वह बिहार से करीब 200 से 250 किलोमीटर दूर है. नेपाल के तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में पानी आने के बाद हालात बिगड़े हैं. उनके मुताबिक, अभी मिली जानकारी के अनुसार पानी का बहाव काफी कम हो गया है.

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें

गंडक में घटा पानी

जेडीयू सांसद ने बताया कि गंडक नदी में पानी का स्तर फिलहाल एक लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है. ऐसे में तत्काल दबाव कम हुआ है, लेकिन उन्होंने लोगों और प्रशासन से अलर्ट रहने को कहा है. उन्होंने कहा कि नेपाल में आने वाली बाढ़ का सीधा असर बिहार पर पड़ सकता है. खासकर जब नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बड़ी मात्रा में पानी आता है, तो नदियों के जरिए उसका प्रभाव बिहार के मैदानी इलाकों तक पहुंचता है.

‘नेपाल में दिक्कत तो बिहार भी प्रभावित’

संजय झा ने कहा कि नेपाल में आने वाली आपदा का असर भारत पर भी पड़ता है. इसलिए दोनों देशों को भविष्य में बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर एक साथ योजना बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल अलग-अलग स्तर पर तैयारी करने के बजाय एकीकृत योजना की जरूरत है. अगर भविष्य में साझा प्लान नहीं बनाया गया तो ऐसी घटनाओं के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

नेपाल की तबाही पर जताया दुख

संजय झा ने नेपाल में हुई तबाही पर दुख जताते हुए कहा कि वहां की स्थिति बेहद दुखद है. उन्होंने नेपाल में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों में भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का समय रहते सटीक अनुमान लगाना बड़ी चुनौती है. उनके मुताबिक, कई बार मौसम विभाग भी ऐसी घटनाओं का पूरी तरह अनुमान नहीं लगा पाता.

बिहार में फिलहाल तत्काल बड़ा खतरा नहीं

संजय झा ने कहा कि मौजूदा जानकारी के मुताबिक बिहार में फिलहाल कोई बहुत बड़ी तात्कालिक समस्या नहीं है. गंडक में पानी का बहाव कम होने से राहत है, लेकिन नेपाल और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने साफ कहा कि अभी सबसे जरूरी बात अलर्ट रहना और स्थिति पर नजर बनाए रखना है.

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'भारत को चाहिए कि…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 27 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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