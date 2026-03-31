बिहार: CM के लिए पप्पू यादव की पहली पसंद कौन? जानकर बढ़ सकती है BJP की टेंशन!

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर अटकलें तेज हैं. इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी पसंद बताते हुए इसको लेकर ऐसा बयान दिया है कि इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है. मुख्यमंत्री के लिए पप्पू यादव की पहली प्राथमिकता में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं.

मंगलवार (31 मार्च, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें. किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार ने अगर स्वतंत्र होकर निर्णय ले लिया तो जेडीयू से ही कोई सीएम बने. निशांत कुमार सीएम बनें ये मेरी पहली प्राथमिकता है.

Delhi: On Chief Minister Nitish Kumar’s resignation from the MLC Post, Purnea MP Pappu Yadav says, "This will have a major impact on the political career of the BJP. Nitish Kumar had a mandate in Bihar. The EBC, ST, and OBC communities in Bihar are upset by this move, and BJP’s… pic.twitter.com/HVEUUozodp — IANS (@ians_india) March 31, 2026

'बीजेपी की पॉलिटिकल सोच…'

पप्पू यादव ने कहा कि यदि निशांत नहीं बनना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं तो जेडीयू में ही किसी को सीएम बना देना चाहिए. बीजेपी की जो पॉलिटिकल सोच है बिहार से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है. इसलिए अभी भी वक्त है, नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए. बीजेपी को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप (नीतीश कुमार) जेडीयू से मुख्यमंत्री बना लीजिए.

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'नीतीश कुमार के नाम पर मिला था जनादेश'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार से सीएम की कुर्सी छोड़ने को लेकर सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि इससे बीजेपी के पॉलिटिकल करियर पर भी बहुत असर पड़ेगा. बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला था. बिहार की जो एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी जनता है वो इस कदम से दुखी है.

पप्पू यादव ने कहा कि कारण जो भी रहा हो, लेकिन तीन महीने में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई नीतीश कुमार को हटाने की? दूसरी चीज कि नीतीश कुमार के लिए भी ये ठीक नहीं है. बीजेपी के बाद जेडीयू पर भी असर पड़ेगा.

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