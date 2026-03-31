पटना में कोडिन सिरप तस्करी का भंडाफोड़, घेराबंदी में 12050 बोतलें जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

पटना में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है. गौरीचक थाना क्षेत्र में गोदाम बनाकर यह अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है.

घेराबंदी में 12,050 पीस कोडिन कफ सिरप बरामद

पटना DIU टीम और स्थानीय पुलिस ने मामले में उषा मार्टिन स्कूल के पास चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान संदिग्ध तीन गाड़ियां को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें दो स्कॉर्पियो और एक अर्टिगा शामिल है. तलाशी में 12,050 पीस प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद किए गए जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर वाहन सवार लोग गाड़ी छोड़कर भागने लगे, जिसमें से चार को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि एक फरार हो गया. फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. मौके से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद आदिल (31), अनवर आलम (27), बमबम कुमार (24) और करण कुमार (28) के रूप में हुई है.

कफ सिरप Shifex-T की बोतले समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

सोमवार 30 मार्च की रात में गौरीचक थानांतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा स्कॉर्पियो एवं अन्य वाहनों से अवैध नशीली दवा ले जाने के संबंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके लिए छापेमारी टीम का गठन किया गया था. गठित टीम द्वारा उषा मार्टिन स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन आते दिखाई दिए. पुलिस द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास करने पर वाहन सवार कुछ व्यक्ति वाहन छोड़कर भागने लगे, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वाहनों की तलाशी के क्रम में कोडिन युक्त कफ सिरप Shifex-T की 6,800 बोतल बरामद की गई हैं. पूछताछ के क्रम में प्राप्त जानकारी के आधार पर एक गोदाम में छापेमारी की गई, जहां से 5,250 बोतल कफ सिरप बरामद की गई हैं. इस प्रकार छापेमारी के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 12,050 बोतल कफ सिरप और परिवहन में प्रयुक्त 3 कार बरामद की गई हैं. आगे की जांच की जा रही है.