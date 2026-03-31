बिहार में क्रॉस वोटिंग करने वालों को तोहफा! अनंत सिंह को भी मिला गिफ्ट, बढ़ गई जिम्मेदारी

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों को तोहफा! जेल से बाहर आए अनंत सिंह को भी मिला गिफ्ट, बढ़ गई जिम्मेदारी

बिहार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों को तोहफा! जेल से बाहर आए अनंत सिंह को भी मिला गिफ्ट, बढ़ गई जिम्मेदारी

Bihar Politics: बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वालों को विधानसभा की अलग-अलग समितियों की जिम्मेदारी मिली है. इसके साथ ही अनंत सिंह की भी जिम्मेदारी बढ़ी है.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 31 Mar 2026 02:12 PM (IST)
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बिहार विधानसभा की 19 समितियों का गठन कर दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है. मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और विधायक धूमल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एमएलए फैसल रहमान को भी एक-एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग से संबंधित कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अनंत कुमार सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति में बतौर सदस्य रखा गया है.

विधानसभा की समितियों के चेयरमैन के वितरण पर नजर डालें तो कुल 12 समितियों के लिए अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे नेतृत्व का संतुलन बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है. नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की जिम्मेदारी प्रेम कुमार को दी गई है, यानी वे दो समितियों के चेयरमैन हैं. इसके अलावा पुस्तकालय समिति की अध्यक्ष ज्योति देवी हैं, याचिका समिति के चेयरमैन जनक सिंह हैं और प्रत्यायुक्त विधान समिति की कमान मनोहर प्रसाद सिंह को सौंपी गई है. राजकीय आश्वासन समिति के चेयरमैन दामोदर रावत बनाए गए हैं, जबकि प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का नेतृत्व अमरेंद्र कुमार पांडेय कर रहे हैं.

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इन नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी

जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की जिम्मेदारी शैलेश कुमार उर्फ बुलेट मेहता को मिली है. सामाजिक सरोकार से जुड़ी एससी-एसटी कल्याण समिति के चेयरमैन संतोष कुमार निराला हैं. निवेदन समिति का नेतृत्व सिद्धार्थ शौर्य के पास है, जबकि महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष अश्मेध देवी हैं. वहीं आचार समिति के चेयरमैन संजीव चौरसिया बनाए गए हैं. इस तरह देखा जाए तो ज्यादातर समितियों का नेतृत्व अलग-अलग विधायकों को देकर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है, हालांकि प्रेम कुमार को दो महत्वपूर्ण समितियों की कमान देकर उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के चेयरमैन फैसल रहमान हैं, जबकि इसके सदस्यों में सुरेंद्र राम और अर्जुन कुमार शामिल हैं. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की जिम्मेदारी अवधेश सिंह को दी गई है और इसमें अनंत कुमार सिंह तथा भरत बिंद सदस्य हैं. अल्पसंख्यक कल्याण समिति का नेतृत्व अख्तरुल ईमान कर रहे हैं, जिसमें तौसीफ आलम और मुर्शीद आलम सदस्य हैं.

पर्यटन उद्योग समिति के चेयरमैन मनोरंजन सिंह बनाए गए हैं और इसमें सुनील कुमार पिंटू तथा अनिल सिंह सदस्य हैं. याचिका समिति की कमान माधव आनंद के पास है, जबकि इसके सदस्यों में लालित नारायण मंडल, बैद्यनाथ प्रसाद और आलोक कुमार सिंह शामिल हैं. बिहार विरासत विकास समिति की अध्यक्ष रेणु देवी हैं और इसमें शीला कुमारी तथा सर्वजीत सदस्य हैं. वहीं कारा सुधार समिति का नेतृत्व निशा सिंह कर रही हैं, जिसके सदस्यों में लालबाबू प्रसाद गुप्ता और प्रमोद कुमार सिन्हा शामिल हैं.

Published at : 31 Mar 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BJP Congress Rjd BIhar Politics BIHAR NEWS
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