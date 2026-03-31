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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार के नए CM के सामने होंगी 5 बड़ी चुनौतियां', शराबबंदी के नियमों में ढील के दावों के बीच JDU नेता का दावा

'बिहार के नए CM के सामने होंगी 5 बड़ी चुनौतियां', शराबबंदी के नियमों में ढील के दावों के बीच JDU नेता का दावा

Bihar New CM: बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार को लेकर कई चुनौतियां हैं. जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Mar 2026 01:03 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है. उन्होंने राज्यसभा में जीत दर्ज करने के बाद सोमवार (30 मार्च) को एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वे सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे. 

इस बीच बिहार में नए सीएम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार को लेकर कई चुनौतियां हैं. वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. नीरज कुमार ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया.

राज्य में शराबबंदी को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है. बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर सत्तारूढ़ दलों के ही कई विधायकों ने शराबबंदी खत्म करने या फिर नियमों में ढील देने की मांग की थी. अब जब नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाना है तो यह मुद्दा अहम माना जा रहा है.

जेडीयू नेता ने बताईं नए सीएम के लिए चुनौतियां

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून का राज है. उन्होंने दूसरी चुनौती पर कहा कि महिलाओं के सुहाग की रक्षा वह शराबबंदी के रूप में उसके जीवन कोलाहल पैदा न हो.

उन्होंने तीसरी चुनौती पर कहा कि समाज में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव का नहीं होना चाहिए. साथ ही बिहार में सद्भाव का वातावरण बना रहे. वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार को औद्योगिक उड़ान में सफलता प्राप्त हो.

नीतीश कुमार ने सभापति को सौंपा इस्तीफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च) को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और जनता दल (यूनाइटेड) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) संजय कुमार ने कुमार का इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा.

ये भी पढ़ें: बिहार: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौत, 10 से 12 श्रद्धालु हुए घायल

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
JDU BIHAR NEWS NEERAJ KUMAR PATNA NEWS
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