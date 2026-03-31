बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है. उन्होंने राज्यसभा में जीत दर्ज करने के बाद सोमवार (30 मार्च) को एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वे सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे.

इस बीच बिहार में नए सीएम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार को लेकर कई चुनौतियां हैं. वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. नीरज कुमार ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया.

राज्य में शराबबंदी को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है. बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर सत्तारूढ़ दलों के ही कई विधायकों ने शराबबंदी खत्म करने या फिर नियमों में ढील देने की मांग की थी. अब जब नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाना है तो यह मुद्दा अहम माना जा रहा है.

Bihar: Patna, Bihar: JDU Spokesperson Neeraj Kumar says, ''The biggest challenge for the new Chief Minister will be our key focus—establishing the rule of law. Ensuring the safety and security of women, along with effective prohibition... Another important priority will be… pic.twitter.com/NXqMMOiy2n — IANS (@ians_india) March 31, 2026

जेडीयू नेता ने बताईं नए सीएम के लिए चुनौतियां

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून का राज है. उन्होंने दूसरी चुनौती पर कहा कि महिलाओं के सुहाग की रक्षा वह शराबबंदी के रूप में उसके जीवन कोलाहल पैदा न हो.

उन्होंने तीसरी चुनौती पर कहा कि समाज में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव का नहीं होना चाहिए. साथ ही बिहार में सद्भाव का वातावरण बना रहे. वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार को औद्योगिक उड़ान में सफलता प्राप्त हो.

नीतीश कुमार ने सभापति को सौंपा इस्तीफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च) को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और जनता दल (यूनाइटेड) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) संजय कुमार ने कुमार का इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा.

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