'PM मोदी बताएं मेरी सुपारी किसने दी?' हमले की फोटो शेयर कर बोले पप्पू यादव

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में किए गए नाटक को सही ठहराया जिसके बाद एक व्यक्ति ने उन पर चप्पल फेंक दी. इस घटना के बाद उनके समर्थकों और हमलावर के बीच हाथापाई हो गई.

इस बीच पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए हमलावर को बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा ठोक दिया है. पप्पू यादव ने कहा, "PM साहब और गृह मंत्री जी बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दी है?" उन्होंने कहा कि यूपी के CM और डिप्टी CM के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया.

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पप्पू यादव ने की कार्रवाई की मांग

पप्पू यादव ने सवाल उठाया, "बताइये आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर, कालनेमि ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन-कौन हैं? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? अगर नहीं तो कार्रवाई हो." पप्पू यादव के ऊपर हुए हमले को लेकर विपक्षी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है.

PM साहब और गृह मंत्री जी



बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है?

यूपी के CM और डिप्टी CM के साथ वाले

इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया।



बताइये आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर कालनेमि

ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन-कौन हैं क्या आपका

भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है?नहीं तो कार्रवाई हो pic.twitter.com/CIhD6Zr2A2 — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) August 2, 2026

पप्पू यादव के नाटक को लेकर हुआ विवाद

पप्पू यादव शुक्रवार को किए गए नाटक को लेकर जारी विवाद के बीच संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे. इस मामले में उनके खिलाफ वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फैजाबाद (अयोध्या) से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है.

सवाल पूछने के बाद फेंकी चप्पल

पप्पू यादव जब संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके नाटक को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है. इसके बाद उसने यादव पर चप्पल फेंक दी, जिसके बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद यादव के समर्थकों और हमलावर के बीच हाथापाई हो गई.

बाद में सांसद ने आरोप लगाया कि यह उनकी जान लेने की कोशिश थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय सुमित के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और गाजियाबाद में लोहे का सामान बनाने का काम करता है. उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

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