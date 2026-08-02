'अतीक पार्ट-2' करने आए थे' पप्पू यादव के समर्थकों का दावा, पढ़ें हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर रविवार को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंकी गई. वहीं पप्पू के समर्थकों ने दावा किया कि हमलावर चाकू भी लाए थे. घटना के बाद उनके समर्थकों और हमलावरों के बीच हाथापाई हुई.

यह विवाद संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन और उस पर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुआ. पप्पू यादव ने इसे अपनी जान लेने की साजिश बताया, जबकि हमलावरों ने भगवान राम और साधु-संतों के कथित अपमान के विरोध में कार्रवाई करने का दावा किया.

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