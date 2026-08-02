Watch: पप्पू यादव पर हमला! समर्थकों ने की आरोपी की धुनाई

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमले की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि दिल्ली में सांसद के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर कथित तौर पर एक शख्स ने चाकू से हमला करने की कोशिश की. जिसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उसे दबोच लिया और उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया.

वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान हंगामा खड़ा हो गया. कथित तौर पर सांसद पर हमला करने वाले शख्स को उनके समर्थक पीटते हुए कैमरे में कैद हो गए. सांसद पप्पू यादव भी उस आरोपी शख्स को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. सुरक्षाकर्मी भी बीच बचाव करते हुए दिख रहे हैं.

#WATCH | The supporters of Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, thrashed the person who allegedly tried to attack the MP while he was holding a press conference at his residence in Delhi. https://t.co/9rLRkBKL4V pic.twitter.com/DABmZMWsIS — ANI (@ANI) August 2, 2026

हम डरेंगे नहीं, जिसको मारना हो मार दे- पप्पू यादव

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ऊपर हुए हमले को लेकर पूर्णिया के सांसद ने कहा, ''हम डरेंगे नहीं, जिसको मारना हो मार दे. आपलोगों के सामने हमला किया है.'' जब उनसे पूछा गया कि क्या इस घटना के बाद आप एफआईआर कराएंगे? इस पर उन्होंने कहा, 'हम पहले भी कई बार एफआईआर करवा चुके हैं. मेरे वकील भी यहां हैं.''

पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर सरकार को घेरा

इस दौरान पप्पू यादव राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ''मेरा क्या गुनाह है. गुनाह तो चंपत राय का है, हमारा क्या गुनाह है. क्या हमने चोरी की है? शंकराचार्य को ये लोग पीटे, संतों को ये लोग पीटते हैं. चोरी ये लोग करते हैं. इन्होंने दो सौ किलो सोना चुराया.