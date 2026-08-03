डेहरी विधायक पर लगा EO की हत्या का आरोप! बोले- 'मेरे पास इतना समय नहीं है...'

रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) विमल कुमार की हत्या को डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने निंदनीय बताया है. साथ ही खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी है. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से विधायक राजीव रंजन ने कहा, "कल एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में वह तमाम अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौजूद थे, EO विमल कुमार भी उसी कार्यक्रम में थे लेकिन वे बीमारी की बात कहकर जल्दी निकल गए."

विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि, इसके बाद हम लोगों एसडीएम के द्वारा को पता चलता है कि उनकी हत्या कर दी गई है, इसके हम अस्पताल विमल कुमार को देखने पहुंचे. विधायक ने कहा कि इस हत्याकांड के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है.

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खुद पर लग रहे आरोपों पर विधायक ने दी सफाई

ईओ विमल कुमार हत्याकांड मामले में उनकी (ईओ) पत्नी द्वारा खुद पर लगाए गए आरोपों पर डेहरी से लोजपा(रा) के विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने सफाई दी है. विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह उनकी पत्नी पता नहीं किस तरह मुझ पर आरोप लगा रही हैं, मेरी काम के सिलसिले में EO विमल कुमार से बात होती थी.

दोषियों पर एनडीए सरकार करेगी कार्रवाई

विधायक ने स्पष्ट किया है कि डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) विमल कुमार की हत्या के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उस पर बिहार की एनडीए सरकार कार्रवाई करेगी. साथ ही विधायक ने इस मामले में आगे कहा कि, एक पत्नी का पति गया है, इस मामले कोई राजनीति न करे. विधायक ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं.

इसके अलावा ईओ की पत्नी द्वारा 50 लाख रुपये की डिमांड किए जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे किसी अधिकारी को फोन करें. अगर ऐसा आरोप है तो इसका पता कॉल डिटेल्स से चल जाएगा.

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