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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर रिजल्ट: पटना में आज ट्रैफिक रूट बदला, इन रास्तों से न जाएं

बांकीपुर रिजल्ट: पटना में आज ट्रैफिक रूट बदला, इन रास्तों से न जाएं

Bankipur Bypoll Result Patna Traffic Advisory: सुबह आठ बजे से काउंटिंग है और शाम करीब पांच बजे तक या मतगणना समाप्त होने तक के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. देख लें रूट.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Aug 2026 07:03 AM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर हुए उपचुनाव (Bypoll) के बाद आज (सोमवार) नतीजे आने हैं. पटना के बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में काउंटिंग होनी है. इसके चलते आज शहर के ट्रैफिक रूट में थोड़ बदलाव किया गया है. अगर आज आप घर से बोरिंग रोड की ओर निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें. वैकल्पिक मार्गों से होकर जाना होगा.

सुबह आठ बजे से काउंटिंग है और शाम करीब पांच बजे तक या मतगणना समाप्त होने तक के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. अग्निशमन, एंबुलेंस, शव वाहन, मरीजों के वाहन, न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन, मतगणना कार्य से जुड़े वाहन, पासधारक वाहन एवं अन्य अनिवार्य सेवा के वाहनों को छोड़कर सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

एक नजर में जान लें रूट

1) बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज की ओर, मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग और बोरिंग रोड पानी टंकी मोड़ से एएन कॉलेज की ओर सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं होगा. सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक सामान्य वाहन अन्य वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं.

2) बोरिंग रोड में राजापुर पुल से हड़ताली चौक/बेली बोरिंग रोड क्रॉसिंग तक के मार्ग में व्यवसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार पाटलिपुत्रा गोलंबर से एएन कॉलेज/पानी टंकी की ओर सभी प्रकार व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. 

3) शिवपुरी रेलवे कॉसिंग से एएन कॉलेज (दुर्गा मंदिर) मोड़ तक मार्ग सामान्य यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा.

4) मतगणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) के वाहन बेली रोड से हड़ताली चौक होते हुए दीघा आर ब्लॉक नई पथ (अटल पथ) होकर एएन कॉलेज के पीछे तक आएंगे. इसके बाद अटल पथ के किनारे एक लेन में सभी वाहन पार्क करेंगे. यहीं से पैदल एएन कॉलेज तक जाना होगा.

यह भी पढ़ें- 'अतीक पार्ट-2' करने आए थे' पप्पू यादव के समर्थकों का दावा, पढ़ें हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें

5) कुर्जी मोड़/पाटलिपुत्रा गोलंबर से आने वाले वाहनों की पार्किंग सहयोग हॉस्पीटल (पाटलिपुत्रा) के पास खाली मैदान में होगी. यहां से मतगणना अभिकर्ता पैदल एएन कॉलेज पहुंचेंगे. 

6) बेली बोरिंग रोड/हड़ताली से आने वाले अभ्यर्थियों के वाहन बोरिंग रोड में तपस्या मोड़ तक ही आएंगे. यहां से अभ्यर्थी एएन कॉलेज पैदल आएंगे. इन वाहनों की पार्किंग सहदेव महतो मार्ग में होगी या तपस्या मोड़ से मोहिनी मोड़ होते हुए लोहियाचक्र पथ नीचे से दरोगा राय पथ में किनारे पलैंक में पार्क कर सकेंगे. 

7) इसी प्रकार पाटलिपुत्रा/कुर्जी की ओर से आने वाले अभ्यर्थियों के वाहन पानी टंकी मोड़ तक ही आएंगे. यहां से अभ्यर्थी एएन कॉलेज पैदल जाएंगे. इन वाहनों की पार्किंग अटल पथ पर सड़क के किनारे एक लेन में होगी. मीडिया की गाड़ी (ओबी वैन) एएन कॉलेज के बाहर सड़क के किनारे पार्क की जाएगी.

यह भी पढ़ें- Watch: पप्पू यादव पर हमला! समर्थकों ने की आरोपी की धुनाई

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Aug 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Patna Patna Traffic Advisory BIHAR NEWS Bankipur By Poll Bankipur By Election
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