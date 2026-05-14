भागलपुर: विक्रमशिला सेतु का पप्पू यादव ने किया निरीक्षण, जनता के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार (14 मई, 2026) को विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया. कुछ दिनों पहले पुल का एक हिस्सा गिर गया था. इसके बाद से नाव वालों की मनमानी बढ़ गई है. जरूरत से अधिक लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं. इस पर सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा.

पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि नाव और स्टीमर को फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तो आज जनता पर क्यों नहीं? नाव वाले एक बच्चे से 100 रुपया ले रहे हैं. पांच बजे के बाद कोई नाव नहीं चलती. होटल वाले हजार रुपया वसूल रहे हैं. नाव वालों से माफिया 300 रुपया वसूल रहे हैं.

'…वो देश चलाएगा?'

पूर्णिया सांसद ने कहा, "हम तीन लाख करोड़ रुपया एक उद्योगपति को देंगे, दो लाख करोड़ दूसरे उद्योगपति को देंगे… जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत न कर सके… जो देश अपने बच्चों के पेपर को लीक होने से नहीं रोक सकता वो देश चलाएगा?"

सरकार पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिंगला कंपनी के खिलाफ उन्होंने 50 चिट्ठी लिखी है. सदन में भी मामला उठा चुके हैं. ऐसी कंपनी के लोगों को फांसी होनी चाहिए. इसके कितने पुल टूटे हैं.

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'आप सबको इस्तीफा दे देने की जरूरत'

विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को दिखाते हुए पप्पू यादव ने कहा, "उस पुल में जो सरिया लगा है क्या ये पुल बचेगा? सरकार से हम मांग करते हैं कि नाविक से जनता को लुटवाइगा तो आप सबको इस्तीफा दे देने की जरूरत है. ये हालात देखकर तो हम पहले ही राजनीति से तौबा कर चुके हैं… नफरत होती है…"

पप्पू यादव ने जनता के हित में किया ऐलान

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "एक सप्ताह के अंदर इस पुल को बन जाना चाहिए था. चीन में एक दिन में 10 पुल बन जाता है हम 15 दिनों में एक पाया नहीं बना सके. हमने कहा है कि पांच नाव मेरी तरफ से फ्री करिए और मैं एक स्टीमर भी दे रहा हूं, जब तक पुल नहीं बनता है..."

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