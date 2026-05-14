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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के हटते ही बिहार में पहला चुनाव हारी JDU, आरजेडी ने दी पटखनी

नीतीश कुमार के हटते ही बिहार में पहला चुनाव हारी JDU, आरजेडी ने दी पटखनी

Bhojpur-Buxar Seat By-Election Result: मंगलवार को हुए उपचुनाव में कुल 97.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. जेडीयू ने कन्हैया प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था.

By : विशाल कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 14 May 2026 02:35 PM (IST)
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भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय की उपचुनाव में जीत हुई है. बीते मंगलवार (12 मई, 2026) को मतदान हुआ था और आज (गुरुवार) रिजल्ट जारी हुआ है.

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में आरजेडी के खराब प्रदर्शन के बाद इस उपचुनाव में जीत से तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को कुछ खुशी जरूर होगी. दूसरी ओर जेडीयू के लिए झटका इसलिए है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के सीएम पद से हटते ही उपचुनाव में पार्टी की हार हो गई.

इस उपचुनाव में जेडीयू ने कन्हैया प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था जिन्हें सोनू राय ने हरा दिया. मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे. आरा शहर के राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती हुई.

उपचुनाव में 97.96 प्रतिशत हुआ था मतदान

उपचुनाव में कुल 97.96 प्रतिशत मतदान हुआ था. भोजपुर जिले के 14 मतदान केंद्रों पर 98.26 प्रतिशत मतदान हुआ था. यहां पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 98.34 जबकि महिला मतदाताओं का प्रतिशत 98.18 रहा था. वहीं बक्सर की बात की जाए तो जिले में कुल 97.48 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें 98.06 प्रतिशत पुरुषों ने और 96.97 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था.

यह भी पढ़ें- Tejashwi Yadav Bail: तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, इस केस में MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत

आरजेडी ने सोनू राय को दी जीत की बधाई

सोनू राय की जीत पर पार्टी की ओर से उन्हें बधाई दी गई है. आरजेडी के एक्स हैंडल से लिखा गया, "भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री सोनू कुमार राय जी की प्रबल जीत पर उन्हें एवं समस्त राष्ट्रीय जनता दल के समस्त कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं."

राधाचरण शाह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट

ये सीट तत्कालीन एमएलसी राधाचरण साह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. वे संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था. जेडीयू ने राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद को ही उपचुनाव में उतार दिया था. पार्टी जीत मानकर चल रही थी लेकिन करारी हार हो गई. आरजेडी के प्रत्याशी सोनू कुमार राय की बात करें तो वे पूर्व एमएलसी लाल दास राय के बेटे हैं. आरजेडी के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव के दामाद हैं.

यह भी पढ़ें- 'कल कहेंगे कपड़ा मत पहनिए' प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तेजस्वी यादव की दो टूक

Published at : 14 May 2026 02:04 PM (IST)
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BIHAR NEWS Bhojpur-Buxar Seat By-Election Bhojpur-Buxar Seat By-Election Result
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