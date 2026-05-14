बिहार उपचुनाव 2026: रिजल्ट के बाद RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'जीत ने साबित कर दिया कि…'
Bhojpur-Buxar MLC By-Election Result: आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि चुनाव आयोग जो 'मशीनरी मैनेजमेंट' अपना रहा है, वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है. पढ़िए और क्या कहा है.
भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत हुई है. गुरुवार (14 मई, 2026) रिजल्ट जारी होने के बाद पार्टी में खुशी की लहर है. पटना स्थित पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं. इस जीत पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई है.
उन्होंने कहा, "याद रहे, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जहां बैलेट से गिनती हुई थी, वहां आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव जीती थी."
शक्ति सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हमने शुरू से ही कहा है कि चुनाव आयोग बिहार ही नहीं, बल्कि देशभर के चुनावों में जो 'मशीनरी मैनेजमेंट' अपना रहा है, वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है. आरा-बक्सर एमएलसी उप चुनाव में हुई इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मशीनरी मैनेजमेंट लोकतंत्र के लिए खतरा है! जहां ईवीएम और मशीनरी का खेल नहीं चलता, वहां सिर्फ और सिर्फ जनता का फैसला और राजद की जीत होती है."
भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय जी ने भारी मतों से शानदार जीत दर्ज की है। याद रहे, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जहाँ बैलेट से गिनती हुई थी, वहाँ राजद 143 सीटों पर चुनाव जीती थी।— Shakti Singh Yadav (@sshaktisinghydv) May 14, 2026
हमने शुरू से ही कहा है कि चुनाव आयोग बिहार ही नहीं,… pic.twitter.com/F6D6YZ2YaA
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इस जीत पर किसने क्या कहा?
मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष: "यह जीत लोकतंत्र पर जन प्रतिनिधियों के विश्वास, तेजस्वी जी के प्रति पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास प्रकट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है."
एजाज अहमद, प्रवक्ता: "इस जीत से राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का जो विश्वास और समर्थन है और तेजस्वी जी ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के हक अधिकार के लिए कार्य किया है उसको भोजपुर-बक्सर की जनता ने मुहर लगाकर स्पष्ट कर दिया कि जनता और जन प्रतिनिधियों का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति मजबूत हुआ है."
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