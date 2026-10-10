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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लाठी चले, गोली चले या गोला..." पप्पू यादव ने दी पीएम मोदी को चेतावनी

'लाठी चले, गोली चले या गोला..." पप्पू यादव ने दी पीएम मोदी को चेतावनी

CJP के दिल्ली प्रदर्शन के बीच सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया. उन्होंने पीएम मोदी को भी चेतावनी दी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 12:00 PM (IST)
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निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदर्शन के समर्थन में तीखा बयान दिया. पप्पू यादव ने लिखा, “लाठी चले, गोली चले या गोला, रेल रोको, बस रोको या मेट्रो, ज्ञानेश को जाना होगा.” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि ज्यादा सख्ती दिखाई गई तो सरकार की कुर्सी पर खतरा हो सकता है.

पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मोदी जी लो चाहे कोई पैंतरा, ज्यादा कूदोगे तो होगी आपकी कुर्सी पर खतरा.” उनके बयान को CJP के प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के दौरान संभावित सख्त कार्रवाई और आवाजाही पर पाबंदियों को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया है.

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दिल्ली में CJP का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. आंदोलन के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची में संशोधन को लेकर उठाए जा रहे सवाल हैं. CJP और प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा मतदान के अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई है.

प्रदर्शन से पहले सुरक्षा सख्त

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. पुलिस ने यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई इलाकों में पाबंदियां लगाई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए हैं व दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और आम लोगों की आवाजाही के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

चुनावी प्रक्रिया को लेकर सियासी टकराव

मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और सरकार की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद तेज है. पप्पू यादव की पोस्ट इसी टकराव के बीच सामने आई है. उनके बयान से साफ है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 10 Oct 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS CJP Protest
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