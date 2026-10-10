बिहार में SIR के बाद जुड़े 14 लाख वोटर, RJD बोली- 'हमारा आरोप सही'

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है. SIR के बाद बिहार में अब तक 14 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं. इस आंकड़े को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि वह पहले से ही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रही थी. वहीं, बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए आरजेडी के आरोपों पर सफाई दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार में पिछले साल 30 सितंबर को SIR के बाद मतदाता सूची में करीब 7.41 करोड़ मतदाता थे. एक अक्टूबर 2026 तक यह संख्या बढ़कर 7.55 करोड़ हो गई. इस दौरान करीब 14 लाख मतदाताओं के नाम सूची में जुड़े.

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रिपोर्ट के मुताबिक, फॉर्म-6 भरकर करीब 18.7 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था. इनमें से करीब 14 लाख आवेदन मंजूर किए गए. नाम जुड़वाने वालों में नए मतदाता, पहली बार वोट डालने वाले युवा और वे लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम पहले मतदाता सूची से हट गए थे.

इस आंकड़े के सामने आने के बाद बिहार में SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. विपक्ष इसे अपने आरोपों के समर्थन में देख रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है.

पहले से कह रहे थे कि नाम छूट गए- RJD

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही यह आरोप लगा रही थी कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. उन्होंने दावा किया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 हजार तक नाम हटाए गए थे.

शक्ति यादव ने कहा कि अगर 243 विधानसभा सीटों के हिसाब से इस आंकड़े को देखें, तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए होंगे. अब वही लोग अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब छूटे हुए नामों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. आरजेडी प्रवक्ता ने इसे आयोग की जवाबदेही से जोड़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जिम्मेदारी लेने की मांग की. पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटने के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए.

चुनाव आयोग के अधिकारी ने क्या बताया?

बिहार के उप चुनाव आयुक्त अशोक कुमार के मुताबिक, उनके पास नाम जुड़ने की सटीक संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है. उन्होंने बताया कि लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं और इसका सर्वर दिल्ली में संचालित होता है.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि SIR के बाद लगातार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं. उनके अनुसार, 14 लाख नाम जुड़ने की संख्या की चर्चा हो रही है, लेकिन उनके अनुमान से यह आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है.

उन्होंने बताया कि छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया है. इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर जांच करेंगे और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मदद करेंगे.

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बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने आरजेडी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ना चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि नए मतदाता या ऐसे लोग जिनका नाम किसी वजह से छूट गया है, वे फॉर्म भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं.

प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया कि SIR के दौरान लोगों को आपत्ति दर्ज कराने और नाम जुड़वाने का मौका दिया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आरजेडी को उस समय नाम हटाए जाने पर आपत्ति थी, तो उसने उसी समय इस मुद्दे पर जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए.