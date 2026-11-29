उत्तर प्रदेश के बलिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठाते हुए उन्हें पहले इस्तीफा देने की चुनौती दी. गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने पहले महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन अब परिसीमन के मुद्दे पर विरोध कर रही है.

राहुल गांधी ने 28 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसीमन प्रस्ताव को बीजेपी का चुनावी नक्शा बदलने का रास्ता बताया था. उन्होंने सवाल उठाया था कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा सकता. उन्होंने 850 सीटों के प्रस्ताव को लेकर भी आपत्ति जताई थी. राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है.

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राहुल गांधी को जनता से डर क्यों: गिरिराज

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी को जनता से डर क्यों? तुम तो त्रिपुरा में बैलेट से भी हारे. और अगर इतनी ही नैतिकता है, तो पहले अपने आपको इस्तीफा करें. केरल का गृह मंत्री कहता है कि अगर एसआईआर नहीं होता तो हम चुनाव हार जाते. ये पहले अपनी सरकार का इस्तीफा कराएं."

बलिया, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परिसीमन विधेयक को लेकर दिए बयान पर कहा, "राहुल गांधी को जनता से डर क्यों? तुम तो त्रिपुरा में बैलेट से भी हारे। और अगर इतनी ही नैतिकता है, तो पहले अपने आपको इस्तीफ़ा करें। केरल का गृह मंत्री कहता है कि अगर एसआईआर नहीं होता तो हम चुनाव हार जाते। ये पहले अपनी सरकार का इस्तीफ़ा कराएँ।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 29, 2026

महिला बिल का समर्थन कर अब विरोध कर रही कांग्रेस

परिसीमन विधेयक पर गिरिराज सिंह ने कहा, "मेरा कहना इतना ही है कि कांग्रेस थूका हुआ थूक चाटते हुए जिस ढंग से अपना दुर्गंजन अपने आप कर रही है, इस कांग्रेस ने महिला बिल का समर्थन किया था. अगर वे विरोध करते हैं, तो देश की आधी आबादी उनको सबक सिखाएगी ना केवल यूपी के चुनाव में बल्कि देश के चुनाव में भी."

आधी आबादी सबक सिखाएगी: गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के इस रुख का जवाब महिलाएं चुनाव में देंगी. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करती है तो उसे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देशभर के चुनावों में आधी आबादी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

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