बिहार की राजधानी पटना में रविवार (22 नवंबर) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में स्कॉर्पियो और हाइवा की जोरदार टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के थे और शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे. इस घटना के बाद परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं.

जानकारी के मुताबिक, हादसा रविवार सुबह करीब 5 बजे पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र के सबनिमा गांव के पास हुआ. बख्तियारपुर-मोकामा पुरानी सड़क (NH-31) पर जगन्नाथ पेट्रोल पंप के नजदीक फोरलेन पर एक तेज रफ्तार हाइवा ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी.

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टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही चार लोगों की मौत हो गई. डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तीन युवतियों और एक युवक की मौत

अथमलगोला थाना के सहायक अवर निरीक्षक अंजनी कुमार के मुताबिक, हादसे में तीन युवतियों और एक युवक की जान चली गई. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय धीरज कुमार, 25 वर्षीय पूनम कुमारी, 20 वर्षीय रेणु कुमारी और 18 वर्षीय बबली कुमारी के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में घायल चार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो में कुल 8 लोग सवार थे. सभी शेखपुरा जिले के सिकंदरा से बख्तियारपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. चचेरे भाई की शादी की रस्में पूरी होने के बाद सभी स्कॉर्पियो से वापस घर लौट रहे थे. मृतक और घायल आपस में भाई-बहन और रिश्तेदार थे.

परिजनों ने बताया कि स्कॉर्पियो धीरज कुमार की थी और हादसे के समय वही गाड़ी चला रहा था. वह पेशेवर ड्राइवर नहीं था, बल्कि पढ़ाई कर रहा था. उसकी मां के मुताबिक, धीरज ने हाल ही में 30 हजार रुपये की किताबें मंगाई थीं. शनिवार को वह अपनी गाड़ी लेकर बारात में गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर साबित होगा.

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हाइवा चालक हादसे के बाद फरार

घटना के बाद हाइवा चालक मौके से फरार हो गया. अथमलगोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेने की कार्रवाई कर रही है. साथ ही फरार चालक की तलाश भी की जा रही है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है.