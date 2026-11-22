नवादा के शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़ी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है. HRMS पोर्टल के जरिए जिले के 181 शिक्षकों के बैंक खातों में निर्धारित राशि से अधिक पैसे भेज दिए गए. वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) और एरियर के नाम पर कुल 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 308 रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ. विभागीय जांच के बाद अब सभी शिक्षकों से पूरी रकम वापस वसूल कर ली गई है. इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई चल रही है.

जांच में पता चला कि HRMS पोर्टल से भुगतान के दौरान तय रकम से ज्यादा पैसे भेजे गए थे. इसमें वेतन, HRA और एरियर की राशि शामिल थी. विभाग को मेकर, चेकर और अप्रूवर स्तर पर गड़बड़ी की आशंका हुई. इसके बाद अधिकारियों ने पिछले महीने डीपीओ स्थापना कार्यालय पहुंचकर भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की.

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नोटिस के बाद लौटाई गई पूरी रकम

डीपीओ स्थापना शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 181 शिक्षकों को कुल 1,17,92,308 रुपये का अधिक भुगतान हुआ था. सभी संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया. इसके बाद उनसे पूरी अतिरिक्त राशि वापस करा ली गई है. विभाग ने इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी को गंभीरता से लिया है.

फर्जी दस्तावेज से भुगतान कराने का आरोप

मामले में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि का कथित अवैध भुगतान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराने का आरोप है. इस मामले में प्रधान लिपिक सतीश कुमार (चेकर), लिपिक रविंद्र कुमार (मेकर) और रजौली की कुसुम कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. दोनों लिपिकों को निलंबित भी कर दिया गया है.

तत्कालीन डीईओ से मांगा गया जवाब

शिक्षा विभाग ने इस प्रकरण को बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम-3 के खिलाफ माना है. विभाग ने तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा है. हालांकि, उनके जवाब और आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. अतिरिक्त राशि की वसूली के बाद अब विभागीय जांच में यह तय किया जाएगा कि इस गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार था और किन लोगों पर आगे कार्रवाई होगी.

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