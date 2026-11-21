पटना एम्स के सर्जरी विभाग में काम कर चुके एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर युवती ने शादी का झांसा देकर चार साल तक दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

युवती के अनुसार, साल 2022 में हाथ जलने के बाद वह प्लास्टिक सर्जरी कराने पटना एम्स गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर सतन कुमार से हुई. पीड़िता का आरोप है कि दिसंबर 2022 में डॉक्टर ने उसे एम्स परिसर के बॉयज हॉस्टल स्थित कमरा नंबर 313 में चाय पीने के बहाने बुलाया. वहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. होश आने पर विरोध करने पर डॉक्टर ने शादी का वादा किया.

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अलग-अलग होटलों में बुलाने का आरोप

युवती का दावा है कि इसके बाद डॉक्टर उसे पटना के अलग-अलग होटलों में बुलाते रहे और शारीरिक संबंध बनाते रहे. इसी दौरान वह गर्भवती हो गई. आरोप है कि डॉक्टर ने उसका गर्भपात करा दिया. पीड़िता के मुताबिक, जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया.

पत्नी के साथ घर पहुंचकर धमकी देने का दावा

शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि 30 मई 2026 को डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ उसके घर पहुंचे थे. उन्होंने शिकायत सार्वजनिक करने या शादी की बात उठाने पर युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने 26 अक्टूबर 2026 को दानापुर जाते समय ऑटो में हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया है. उसका कहना है कि भीड़ के कारण वह बच गई.

डॉक्टर का तबादला, पुलिस कर रही जांच

डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. पटना एम्स के सर्जरी विभाग की प्रभारी डॉ. वीणा सिंह ने बताया कि संबंधित डॉक्टर पहले एम्स में तैनात थे. फिलहाल उनका तबादला जहानाबाद के एक अस्पताल में हो चुका है. उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार किया.

फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी के मुताबिक, युवती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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