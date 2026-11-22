बिहार में नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद पोस्टर फाड़ने का मामला अब सियासी विवाद बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शनिवार, 21 नवंबर को बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन किया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग पुल के उद्घाटन से जुड़े पोस्टर फाड़ते नजर आ रहे हैं. इस घटना को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर निशाना साधा है. दोनों दलों के नेताओं ने इसे विकास विरोधी मानसिकता बताया और यूपी की राजनीति से भी जोड़ दिया.

नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद सामने आए वीडियो में कुछ लोग पोस्टर और प्रचार सामग्री फाड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वे पोस्टर को खींचकर नीचे गिराते और फाड़ते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है. हालांकि, वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान और घटना के पीछे की वजह की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है. जेडीयू नेताओं ने आरोप लगाया है कि पोस्टर फाड़ने वाले लोग RJD समर्थित कार्यकर्ता हैं.

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नवल शर्मा बोले- विकास की सौगात मिली तो पोस्टर फाड़ रहे

जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने इस घटना पर RJD को घेरा. उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को शासन करने का मौका मिला, तब इन्होंने चारा घोटाला और भ्रष्टाचार किया. अब बिहार को विकास की सौगात मिली है तो ये पोस्टर फाड़ रहे हैं. शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को विकास से परेशानी है.

यूपी की जनता से नवल शर्मा ने की अपील

नवल शर्मा ने उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी इनके गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं. यूपी की जनता को तय करना है कि उसे विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सरकार चाहिए या तोड़फोड़ और विध्वंस करने वाले लोग.

भाजपा नेता ने कहा- जंगलराज वाले लोग हैं

भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी पोस्टर फाड़ने की घटना पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद जिस तरह पोस्टर फाड़े गए, उससे इन लोगों की मानसिकता सामने आती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है. तिवारी ने कहा कि अगर ऐसे लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए तो वहां गुंडाराज और अपराधी राज कायम करेंगे.

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