बिहार: नीतीश कुमार के कार्यक्रम में 'निशांत जिंदाबाद' के लगे नारे, मुस्कुराते नजर आए CM

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सोमवार (6 अप्रैल) को उनके बेटे के समर्थन में नारे लगाए गए हैं. समर्थकों ने सीएम को देखते ही 'निशांत जिंदाबाद' के नारे लगाए हैं. सीएम नीतीश कुमार सोमवार को विधान परिषद के अतिथि निवास का उद्घाटन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे.

इस दौरान उनके सामने लगे नारों के बाद वह मुस्कुराते हुए नजर आए. सीएम लोगों का अभिवादन करते हुए आगे निकल गए. इस बीच निशांत के समर्थकों ने उनके पिता के सामने उन्हें बिहार का CM भी बताया है. साथ ही 'बिहार का सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद' का नारा भी दिया.

हाल ही जेडीयू में शामिल हुए हैं निशांत

निशांत कुमार अपने पिता के राज्यसभा में जाने को लेकर ही चर्चा में थे. सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जीत हासिल की. इस बीच निशांत कुमार को पार्टी की जिम्मेदारी दे दी गई. अपनी बिहार में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है. ऐसे में जेडीयू और नीतीश कुमार के समर्थक निशांत कुमार के सीएम देखना चाहते हैं. अब एक बार उन्हें सीएम बनाने की मांग उठना शुरू हो गई है.

सीएम ने विधान परिषद अतिथि निवास का किया उद्घाटन

सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार (6 अप्रैल) को विधायक आवासन योजना के अंतर्गत विधान परिषद अतिथि निवास का शुभारंभ किया. साथ ही उन्होंने कैंटीन एवं पुस्तकालय भवन तथा सामुदायिक केंद्र का भी उद्घाटन किया.

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित विधान परिषद अतिथि निवास का निरीक्षण करने और वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के बाद कहा कि विधान परिषद अतिथि निवास बहुत अच्छा बना है. यहां की सुविधाओं का लाभ विधान परिषद के सदस्यों को मिलेगा.

विधान परिषद के सदस्यों के लिए हुआ निर्माण

विधान परिषद के सदस्यों के लिए अतिथि आवास, सामुदायिक केंद्र, कैंटीन और पुस्तकालय का निर्माण किया गया है. विधान परिषद अतिथि निवास एक पांच मंजिला भवन है, जिसमें बेसमेंट, भू-तल एवं चार मंजिलों का निर्माण किया गया है. इस भवन में 30 सुईट रूम, चार लाउंज, और सुरक्षा लाउंज का निर्माण किया गया है.

प्रत्येक सुईट रूम में एक छोटा किचन, ड्राइंग रूम तथा विश्राम हेतु एक कमरा (शौचालय सहित) का निर्माण किया गया है. कैंटीन एवं पुस्तकालय भवन एक दो मंजिला भवन है, जिसके एक भाग में कैंटीन एवं दूसरे भाग में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है.

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