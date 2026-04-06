बिहार शरीफ में NIA-ATS का बड़ा एक्शन, ज्वेलरी शोरूम और गन हाउस पर छापा

बिहार के नालंदा में एनआईए (NIA) और एटीएस (ATS) की छापेमारी चल रही है. बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहेरी मोहल्ला में एक बंदूक की दुकान और ज्वेलरी दुकान समेत 10 जगहों पर एनआईए और एटीएस (ATS) ने संयुक्त छापेमारी की है.

सोमवार (6 अप्रैल) की सुबह से ही जांच टीम कार्रवाई में जुटी हुई है. जानकारी के अनुसार यह छापेमारी हथियार तस्करी गिरोह के नेटवर्क को खंगालने के लिए की जा रही है. जिले के पीके गन हाउस समेत कई ठिकानों पर दबिश दी गई है.

दुकान के हथियारों का किया जा रहा मिलान

एटीएस और एनआईए द्वारा दुकान के अंदर रखे गए हथियारों के नंबर और स्टॉक का मिलान किया जा रहा है. सुबह-सुबह हुई इस बड़ी कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है. यह कार्रवाई सोहन कुआं मोहल्ला निवासी मोहम्मद परवेज से जुड़े मामले में की जा रही है.

परवेज के पास से पहले करीब 1300 AK-47 और अन्य आधुनिक हथियारों के कारतूस बरामद किए गए थे. अब जांच एजेंसियां बिहारशरीफ से लेकर हिलसा और मिर्जापुर तक संभावित नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं.

सामानों की गहन जांच

इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य संदिग्ध सामानों की गहन जांच की जा रही है. टीमों द्वारा दुकान मालिक से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है. टीम सभी अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. टीम द्वारा फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस कार्रवाई में किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अभी छापेमारी और पूछताछ की कार्रवाई जारी है. अधिकारी हथियार तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है. इसको लेकर एनआईए-एटीएस सख्ती से कार्रवाई में जुटी हुई है.

हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के मामले में एनआईए ने नालंदा में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है. एनआईए की कई टीमें सुबह से ही छापेमारी में लगी हुई हैं. पिछले साल एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मामलों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर अभियान चला रही है.

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