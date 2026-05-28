CM के पद पर नहीं लेकिन छात्रों के लिए विश्वास हैं नीतीश कुमार, TRE-4 को लेकर क्या हुई बात?

बिहार में चौथे चरण (TRE-4) के तहत शिक्षक बहाली (Bihar Teacher Bahali) होनी है लेकिन छात्र विज्ञापन जारी नहीं होने से परेशान हैं. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई तक इंतजार करने के लिए कहा है लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा है. यही वजह है कि छात्रों के एक ग्रुप ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से जाकर गुरुवार (28 मई, 2026) को मुलाकात की है.

नीतीश कुमार भले सीएम के पद पर नहीं हैं लेकिन छात्रों का विश्वास उन्हीं पर है. नीतीश कुमार जब सरकार में थे यानी मुख्यमंत्री थे तो तीन चरण में शिक्षक बहाली हुई थी. अब चुनाव के बाद चौथा चरण लटका है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने गुरुवार को मिलकर टीआरई-4 को लेकर नीतीश कुमार के सामने पूरी बात रखी. परीक्षा के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, इससे उनको अवगत कराया.

40 हजार पदों पर हो भर्ती…

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा, "आज सुबह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने मुलाकात की. सबसे पहले बिहार के विकास के लिए, युवाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, जो महिला आरक्षण लागू किया गया, इन सबके लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया. साथ ही टीआरई-4 का विज्ञापन जारी हो हम लोगों ने इसकी मांग की."

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दिलीप कुमार ने कहा, "नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लगातार विज्ञापन की बात करते थे… तो हम लोगों ने मांग की कि टीआरई-4 का विज्ञापन 40 हजार से अधिक पदों पर जारी हो. नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया है."

आगे दिलीप कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार से आज पहली बार मुलाकात हुई. सकारात्मक मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार अपने स्तर से टीआरई-4 के लिए सकारात्मक बात करेंगे.

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