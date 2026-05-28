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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM के पद पर नहीं लेकिन छात्रों के लिए विश्वास हैं नीतीश कुमार, TRE-4 को लेकर क्या हुई बात?

CM के पद पर नहीं लेकिन छात्रों के लिए विश्वास हैं नीतीश कुमार, TRE-4 को लेकर क्या हुई बात?

Bihar TRE-4 News: नीतीश कुमार जब सरकार में थे यानी मुख्यमंत्री थे तो तीन चरण में शिक्षक बहाली हुई थी. अब चुनाव के बाद चौथा चरण लटका है. छात्रों की मांग है कि जल्द विज्ञापन जारी हो.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 May 2026 05:38 PM (IST)
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बिहार में चौथे चरण (TRE-4) के तहत शिक्षक बहाली (Bihar Teacher Bahali) होनी है लेकिन छात्र विज्ञापन जारी नहीं होने से परेशान हैं. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई तक इंतजार करने के लिए कहा है लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा है. यही वजह है कि छात्रों के एक ग्रुप ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से जाकर गुरुवार (28 मई, 2026) को मुलाकात की है. 

नीतीश कुमार भले सीएम के पद पर नहीं हैं लेकिन छात्रों का विश्वास उन्हीं पर है. नीतीश कुमार जब सरकार में थे यानी मुख्यमंत्री थे तो तीन चरण में शिक्षक बहाली हुई थी. अब चुनाव के बाद चौथा चरण लटका है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने गुरुवार को मिलकर टीआरई-4 को लेकर नीतीश कुमार के सामने पूरी बात रखी. परीक्षा के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, इससे उनको अवगत कराया.

40 हजार पदों पर हो भर्ती… 

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा, "आज सुबह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने मुलाकात की. सबसे पहले बिहार के विकास के लिए, युवाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, जो महिला आरक्षण लागू किया गया, इन सबके लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया. साथ ही टीआरई-4 का विज्ञापन जारी हो हम लोगों ने इसकी मांग की." 

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दिलीप कुमार ने कहा, "नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लगातार विज्ञापन की बात करते थे… तो हम लोगों ने मांग की कि टीआरई-4 का विज्ञापन 40 हजार से अधिक पदों पर जारी हो. नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया है." 

आगे दिलीप कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार से आज पहली बार मुलाकात हुई. सकारात्मक मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार अपने स्तर से टीआरई-4 के लिए सकारात्मक बात करेंगे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 May 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS TRE-4
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