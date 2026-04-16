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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारडिप्टी CM क्यों नहीं बने निशांत? सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे ने कहा- 'पिताजी के…'

डिप्टी CM क्यों नहीं बने निशांत? सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे ने कहा- 'पिताजी के…'

Nitish Kumar Son Nishant Kumar: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गुरुवार को पार्टी दफ्तर पहुंचे थे. यहीं उनसे मीडिया ने सवाल किया. निशांत सीधा जवाब देने से बचते नजर आए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Apr 2026 01:41 PM (IST)
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नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) को लेकर चर्चा थी कि वे नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनेंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. अब जब बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है तो नीतीश के बेटे निशांत की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) की सुबह निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो यहां मीडिया ने उनसे सवाल किया. 

पत्रकारों ने पूछा कि जनता चाह रही है कि आप जेडीयू में शामिल हुए हैं तो पार्टी भी संभालिए. आप डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनना चाहते हैं? सवालों को सुनकर निशांत सीधा बयान देने से बचते नजर आए. उन्होंने अपनी पुरानी बातों को ही मीडिया के सामने फिर से दोहराया.

यह भी पढ़ें- Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर RJD की प्रतिक्रिया, पार्टी नेता ने कहा- 'सरकार की…'

निशांत ने कहा, "सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे. उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है. उनके नेतृत्व में काम करेंगे. मेरे पिता नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन रहेगा."

आगे कहा, "जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा. पिताजी ने जो 20 साल में किया है उसे जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा. जनता का विश्वास-आशीर्वाद बना रहे." 

इतना कहते हुए निशांत पार्टी कार्यालय चले गए. इस दौरान उनके समर्थक 'निशांत बाबू जिंदाबाद', 'हमारा नेता कैसा हो निशांत भैया जैसा हो', का नारा लगाते नजर आए.

शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे थे निशांत

बता दें कि बीते बुधवार (15 अप्रैल) को सम्राट चौधरी ने सीएम के तौर पर जबकि जेडीयू से विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव ने उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. इस शपथ ग्रहण समारोह में भी निशांत कुमार नहीं पहुंचे थे. हालांकि नीतीश कुमार पहुंचे थे. 

इस तरह के कार्यक्रम से दूर होना और सरकार में शामिल नहीं होने के पीछे कारण जो भी लेकिन निशांत पार्टी के लिए जरूर एक्टिव हैं. वे पार्टी से जुड़े नेताओं-कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं. पार्टी दफ्तर भी जा रहे हैं. अब तक के अनुसार उनका एक ही मकसद नजर आ रहा है कि वे पार्टी और संगठन को मजूबत करना चाहते हैं. यह बात वो बार-बार अपने बयान में कह रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- 'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Apr 2026 01:21 PM (IST)
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