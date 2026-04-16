'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के विरोध के बीच कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को रंजीत रंजन ने कहा कि पूरा विपक्ष 2023 में ही महिला आरक्षण के समर्थन में था. महिला आरक्षण पर किसी विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, हम चाह रहे थे कि 2024 में 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिले.

उन्होंने आगे कहा, "...30 महीने के बाद कह रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके आरक्षण देंगे. आज भी बीजेपी की नीयत में खोट है आज भी उन्होंने परिसीमन का पेच लगाया है. आप 3 बिल एक साथ क्यों लेकर आए? 2011 के आधार पर तो 2024 में ही किया जा सकता था."

#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने कहा, "पूरा विपक्ष 2023 में ही महिला आरक्षण के समर्थन में था। महिला आरक्षण पर किसी विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। हम चाह रहे थे कि 2024 में 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिले... 30 महीने के बाद कह रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर… pic.twitter.com/QKWVLljxLN — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

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बीजेपी बोली- पीएम मोदी इंसाफ दिला रहे

दूसरी ओर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, "आज महिलाओं के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा दिन है. उन्हें पीएम मोदी इंसाफ दिला रहे हैं. आधी-आबादी को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलने जा रहा है."

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो सीटें हैं, उसके अनुपात में ये आरक्षण मिल रहा है. ये बेहतरीन बिल है. उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री को बहुत साधुवाद देता हूं... देश की सभी महिलाओं व बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनके लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है."

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