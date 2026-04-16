हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान

'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान

Women Reservation Bill: कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज भी बीजेपी की नीयत में खोट है. आज भी उन्होंने परिसीमन का पेच लगाया है. सवाल उठाया कि आप 3 बिल एक साथ क्यों लेकर आए?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Apr 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के विरोध के बीच कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को रंजीत रंजन ने कहा कि पूरा विपक्ष 2023 में ही महिला आरक्षण के समर्थन में था. महिला आरक्षण पर किसी विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, हम चाह रहे थे कि 2024 में 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिले. 

उन्होंने आगे कहा, "...30 महीने के बाद कह रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके आरक्षण देंगे. आज भी बीजेपी की नीयत में खोट है आज भी उन्होंने परिसीमन का पेच लगाया है. आप 3 बिल एक साथ क्यों लेकर आए? 2011 के आधार पर तो 2024 में ही किया जा सकता था."

यह भी पढ़ें- Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर RJD की प्रतिक्रिया, पार्टी नेता ने कहा- 'सरकार की…'

बीजेपी बोली- पीएम मोदी इंसाफ दिला रहे

दूसरी ओर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, "आज महिलाओं के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा दिन है. उन्हें पीएम मोदी इंसाफ दिला रहे हैं. आधी-आबादी को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलने जा रहा है." 

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो सीटें हैं, उसके अनुपात में ये आरक्षण मिल रहा है. ये बेहतरीन बिल है. उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री को बहुत साधुवाद देता हूं... देश की सभी महिलाओं व बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनके लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है."

यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी के CM बनने से बिहार BJP में होगी फूट? कांग्रेस का दावा, 'एक अज्ञात कमांडर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Shahnawaz Hussain Women Reservation Bill Ranjeet Ranjan PM Modi BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान
'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान
बिहार
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर RJD की प्रतिक्रिया, पार्टी नेता ने कहा- 'सरकार की…'
महिला आरक्षण बिल पर RJD की प्रतिक्रिया, 'सरकार की मंशा गलत, नीयत में खोट'
बिहार
महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोलीं- 'हमने कभी भी विरोध...'
महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोलीं- 'हमने कभी भी विरोध...'
बिहार
सम्राट चौधरी के CM बनने से बिहार BJP में होगी फूट? कांग्रेस का दावा, 'एक अज्ञात कमांडर…'
सम्राट चौधरी के CM बनने से बिहार BJP में होगी फूट? कांग्रेस का दावा, 'एक अज्ञात कमांडर…'
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women’s Reservation Bill: अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'
अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'
बिहार
महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोलीं- 'हमने कभी भी विरोध...'
महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोलीं- 'हमने कभी भी विरोध...'
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिल पेश होते ही कांग्रेस फायर, पहली प्रतिक्रिया में बोली- 'लोकतंत्र हाईजैक'
लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिल पेश होते ही कांग्रेस फायर, पहली प्रतिक्रिया में बोली- 'लोकतंत्र हाईजैक'
क्रिकेट
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
बॉलीवुड
सेट पर कैसा बर्ताव करते थे रणवीर सिंह? बड़े स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता है आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
सेट पर स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता था आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
हेल्थ
Weight Loss Tips: क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से घटेगा वजन, चेन्नई की इंफ्लुएंसर ने बताया फिटनेस सीक्रेट
क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से घटेगा वजन, चेन्नई की इंफ्लुएंसर ने बताया फिटनेस सीक्रेट
टेक्नोलॉजी
अब बिजली की तरह यूज के हिसाब से देना होगा AI का बिल, इस कंपनी ने कर दी शुरुआत
अब बिजली की तरह यूज के हिसाब से देना होगा AI का बिल, इस कंपनी ने कर दी शुरुआत
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget