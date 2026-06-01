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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी देवी को मिला बंगला खाली करने का नोटिस, भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- 'अगर नियमों की बात है तो पहले...'

राबड़ी देवी को मिला बंगला खाली करने का नोटिस, भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- 'अगर नियमों की बात है तो पहले...'

Tej Pratap News: तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगर नियमों का ही पालन करना है तो पहले नीतीश कुमार को अपना सरकारी बंगला खाली करना चाहिए उसके बाद राबड़ी देवी अपना आवास छोड़ देंगी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Jun 2026 07:57 AM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भले ही परिवार से अलग रहते हों, लेकिन अपनी मां राबड़ी देवी के पक्ष में सरकार से लड़ने को तैयार हैं. तेज प्रताप ने हाल ही में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है. दरअसल, लालू यादव परिवार जिस '10 सर्कुलर रोड' आवास में रहता है, उसे 15 दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. इसको लेकर खुद लालू परिवार और साथ ही पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. 

इसी क्रम में तेज प्रताप यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूर्व सीएम नीतीश कुमार का जिक्र कर बड़ा बयान दिया है. तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी का पक्ष लेते हुए कहा है कि अगर नियमों की ही बात है तो सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना सरकारी आवास छोड़ना चाहिए. उनको भी सरकार की तरफ से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाए.

राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप का कहना है कि जब नीतीश कुमार अपने सीएम कार्यकाल का बंगला खाली कर देंगे तब उनकी मां 10 सर्कुलर रोड वाला आवास तुरंत छोड़ देंगी. इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा.

क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, बिहार का 10 सर्कुलर रोड बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं है बल्कि यहां दशकों से लालू परिवार रह रहा है और अपनी राजनीतिक गतिविधियां देख रहा है. यह बंगला पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है. हालांकि, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था. 

राबड़ी देवी के लिए नया आवास बनकर तैयार 

बिहार सरकार में मंत्री लेशी सिंह का कहना है कि 39 हार्डिंग रोड वाला नया आवास अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है. उसकी मरम्मत कर दी गई है और उसे सजा-धजा दिया गया है. इसके बावजूद राबड़ी देवी इस आवास में शिफ्ट नहीं हो रहीं. 

नंदकिशोर नाम को मिला 10 सर्कुलर रोड

वहीं, भवन निर्माण मंत्री ने यह साफ कहा है कि 10 सर्कुलर रोड वाला हाई प्रोफाइल बंगला बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम को दिया गया है. वे जल्द ही इस आवास में शिफ्ट होना चाहते हैं. इसलिए राबड़ी देवी को 15 दिन के अंदर आवास खाली करना होगा.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 01 Jun 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Rabri Devi RJD BIHAR NEWS
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