न संगठन न सरकार, अब क्या करेंगे निशांत कुमार? JDU को लेकर RJD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) की नई टीम की घोषणा बीते बुधवार, 22 अप्रैल को की गई. जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है. लिस्ट के अनुसार, नीतीश कुमार साल 2028 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी पदाधिकारी में कुल नीतीश कुमार संजय झा समिति में कुल 27 लोक शामिल अध्यक्ष बनाया है. जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव फिर से बनाए गए हैं.

न संगठन में न सरकार में, क्या करेंगे निशांत कुमार?

जेडीयू की ओर से जारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों मे नीतीश कुमार समेत 27 बड़े नेता शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी मे शामिल होने के बावजूद इस लिस्ट मे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम नहीं है. इससे स्पष्ट है कि निशांत कुमार संगठन में फिलहाल कोई पद नहीं लेंगे. वह सरकार में भी शामिल नहीं हुए हैं.

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RJD का दावा- खुद की पार्टी को खत्म कर रहे JDU वाले

तो क्या निशांत कुमार बगैर किसी पद पर रहते हुए पार्टी की बागडोर संभाल लेंगे? इस पर जेडीयू की ओर से कहा गया है कि पद महत्वपूर्ण नहीं है. पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है. वहीं, आरजेडी ने आरोप लगाया है कि उनके सहयोगी जेडीयू को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं.

जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिस्ट में निशांत कुमार का नाम नहीं होने पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जाने की के लिए संकल्पित हैं, जिसको पार्टी ने स्वीकार कर लिया है और निशांत कुमार ने पद को त्याग किया है. पद महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बिहार के विकास की विरासत महत्वपूर्ण है और पद से कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं हो जाता है.

आज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आग्रह किया तब निशांत कुमार ने अपनी सक्रियता दिखाई. नीरज कुमार ने बड़ा उदाहरण देते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पुराना इतिहास रहा है. वह समता पार्टी के अध्यक्ष रहकर केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बने थे. निशांत कुमार ऐसी विरासत की संतान हैं, जिनके पीछे पद दौड़ता है. पार्टी ने उन्हें सर्वमान्य नेता मान लिया. उन्होंने कहा कि किसी पर पार्टी में किसी पद को लेने के लिए खुद निशांत कुमार ही त्याग दिए हैं.

JDU को लेकर RJD की बड़ी भविष्यवाणी!

वहीं, आरजेडी ने निशांत कुमार को पद नहीं दिए जाने पर बड़ी भविष्यवाणी की है. विपक्षी दल की ओर से कहा गया है कि जेडीयू को खत्म करने की प्लानिंग है. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू किसे पद देता है या नहीं देता है, यह उन लोग की पार्टी का मामला है लेकिन निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार की पार्टी है. उनको जब पार्टी मे लाया गया तो लोगों को लग रहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा. संगठन में जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है.

आरजेडी की ओर से कहा गया, "अब निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी, उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी. पार्टी में तो मिलाया गया लेकिन अभी तक उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है. उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू पर संकट है पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी यह देखने वाली बात होगी. सबको पता है कि जेडीयू को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान उनके सहयोगियों का है."

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