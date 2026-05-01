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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी को कांग्रेस ने बताया 'मुल्ला', कहा- 'नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो…'

CM सम्राट चौधरी को कांग्रेस ने बताया 'मुल्ला', कहा- 'नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो…'

Bihar Politics: कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि बीजेपी-जेडीयू की सरकार या बीजेपी की सरकार जहां भी है वहां के ब्यूरोक्रेट्स शासक होते हैं. उन्होंने सीएम को ब्यूरोक्रेट्स का पीए बताया.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 01 May 2026 05:07 PM (IST)
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बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए पंचायत स्तर पर 'सहयोग शिविर' आयोजित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू हो रहे इस अभियान के लिए बीते गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए. राज्यभर में यह अभियान 19 मई से एक साथ शुरू होगा. जनता का ख्याल रखते हुए इस तरह की और भी पहल की जा रही है. इस बीच बिहार कांग्रेस ने ऐसे कदम को देखते हुए सम्राट चौधरी पर तंज कसा है.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आज (शुक्रवार) बयान जारी करते हुए कहा, "एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला प्याज अधिक खाता है. अभी सम्राट जी नए-नए मुल्ला बने हैं. कुछ दिनों तक प्याज अधिक खाएंगे." 

'नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो…'

असित नाथ तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं गांव-गांव अधिकारी जाएंगे. गांव-गांव मंत्री जाएंगे. आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी ऐसा ही प्रयोग किया था. गांव-गांव तो भूल जाइए, गांव के लोग अधिकारी के दरवाजे पर माथा रगड़ कर लौट आए, कोई अधिकारी नहीं मिला, ना आगे मिलेगा.

यह भी पढ़ें- 'बिहार का नाम बदलकर…', सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, जानिए क्या कुछ कहा

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी-जेडीयू की सरकार या बीजेपी की सरकार जहां भी है वहां के ब्यूरोक्रेट्स शासक होते हैं. सीएम ब्यूरोक्रेट्स का पीए होता है.

गैस का दाम बढ़ने पर पीएम मोदी पर साधा निशाना

दूसरी ओर असित नाथ तिवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पकौड़ा तलो योजना के पैरोकार हैं, वो पकौड़ा कमर्शियल सिलेंडर पर ही तला जाता है… सीधे 1000 कीमत बढ़ा दी गई. मतलब आप ठेले पर भी चाय पीने जाएंगे तो 20 रुपये की चाय मिलेगी. मात्र पांच किलो जिस सिलेंडर में गैस आता है, जिसका इस्तेमाल मजदूर करते हैं, जिसका इस्तेमाल घर से दूर रहकर पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, उस पर आपने पौने तीन सौ रुपये कीमत बढ़ा दी. आप किस कदर जुर्म करिएगा? देश इसका जवाब देगा." 

यह भी पढ़ें- लालू-राबड़ी के पड़ोसी बने नीतीश कुमार, नए घर में शिफ्ट हुए पूर्व CM, पहले दिन कराई पूजा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 May 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Congress Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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