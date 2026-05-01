CM सम्राट चौधरी को कांग्रेस ने बताया 'मुल्ला', कहा- 'नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो…'

बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए पंचायत स्तर पर 'सहयोग शिविर' आयोजित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू हो रहे इस अभियान के लिए बीते गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए. राज्यभर में यह अभियान 19 मई से एक साथ शुरू होगा. जनता का ख्याल रखते हुए इस तरह की और भी पहल की जा रही है. इस बीच बिहार कांग्रेस ने ऐसे कदम को देखते हुए सम्राट चौधरी पर तंज कसा है.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आज (शुक्रवार) बयान जारी करते हुए कहा, "एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला प्याज अधिक खाता है. अभी सम्राट जी नए-नए मुल्ला बने हैं. कुछ दिनों तक प्याज अधिक खाएंगे."

'नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो…'

असित नाथ तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं गांव-गांव अधिकारी जाएंगे. गांव-गांव मंत्री जाएंगे. आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी ऐसा ही प्रयोग किया था. गांव-गांव तो भूल जाइए, गांव के लोग अधिकारी के दरवाजे पर माथा रगड़ कर लौट आए, कोई अधिकारी नहीं मिला, ना आगे मिलेगा.

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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी-जेडीयू की सरकार या बीजेपी की सरकार जहां भी है वहां के ब्यूरोक्रेट्स शासक होते हैं. सीएम ब्यूरोक्रेट्स का पीए होता है.

गैस का दाम बढ़ने पर पीएम मोदी पर साधा निशाना

दूसरी ओर असित नाथ तिवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पकौड़ा तलो योजना के पैरोकार हैं, वो पकौड़ा कमर्शियल सिलेंडर पर ही तला जाता है… सीधे 1000 कीमत बढ़ा दी गई. मतलब आप ठेले पर भी चाय पीने जाएंगे तो 20 रुपये की चाय मिलेगी. मात्र पांच किलो जिस सिलेंडर में गैस आता है, जिसका इस्तेमाल मजदूर करते हैं, जिसका इस्तेमाल घर से दूर रहकर पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, उस पर आपने पौने तीन सौ रुपये कीमत बढ़ा दी. आप किस कदर जुर्म करिएगा? देश इसका जवाब देगा."

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