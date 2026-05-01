बिहार: कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत, राहुल गांधी ने जताया शोक

कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क हादसे में शुक्रवार (01 मई, 2026) को मौत हो गई. यूपी के कन्नौज में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया है.

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के सड़क दुर्घटना में हुए असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा. शोक संतप्त परिजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं."

पार्टी के लिए बड़ी क्षति: राजेश राम

इस घटना पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह पार्टी के लिए बड़ी क्षति है. राजेश राम ने यह भी कहा कि प्रवीण कुशवाहा लगातार राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने वाले जिंदादिल इंसान थे. उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए लगातार सक्रियता बनाए रखी. उनका जाना पार्टी और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है. वे एक समर्पित, कर्मठ और जनसेवा के प्रति सदैव प्रतिबद्ध नेता थे.

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उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा हमारे संगठन सृजन कार्यक्रम के संयोजक भी थे. उनके निधन से चल रहे संगठन सृजन कार्यक्रम पर बहुत असर पड़ेगा.

उपेंद्र कुशवाहा बोले- निधन की खबर अति दुखद

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस घटना पर शोक जताया है. उन्होंने कहा, "नई दिल्ली से बिहार लौटने के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रधान महासचिव सह भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रवीण कुशवाहा जी के निधन की खबर अति दुखद है. ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल की कामना करते हैं."

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