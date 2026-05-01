बिहार में क्राइम कंट्रोल पर संजय सरावगी का बड़ा बयान, 'CM सम्राट चौधरी ने कहा है…'

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि जंगलराज हम लोगों ने नहीं कहा था बल्कि ये उच्च न्यायालय ने कहा था. शुक्रवार (01 मई, 2026) को संजय सरावगी ने यह बात एक सवाल पर न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से कही.

संजय सरावगी ने कहा, "आज जो हमारे मख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी… उन्होंने कहा है कि अपराधियों का समूल नष्ट करेंगे... अपराधियों पर माला पहनाइए… और ये दिखाई दे रहा है."

बीजेपी नेता ने कहा, "सुल्तानगंज में हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मार दी गई, सभापति को गोली मारी गई, उसी रात उस पर भी माला (एनकाउंटर) चढ़ा दी गई. सीवान की घटना आपने (मीडिया) देखी... एक गाड़ी के सटने के चलते गोली चला दी गई… उसका भी एनकाउंटर हुआ…"

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'पाताल में भी अपराधी होगा तो…'

संजय सरावगी ने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे, या बिहार छोड़ दे. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो उनको खींचकर अपराध करने की आदत छुड़ाई जाएगी चाहे इसके लिए सरकार को जिस स्तर पर जाना पड़े. कल (गुरुवार) सम्राट चौधरी ने राज्य के पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारियों को बुलाकर संदेश भी दिया है, इसलिए बिहार में अपराधी अपराध करेंगे तो उसको ऐसी सजा मिलेगी कि रूह कांप जाएगी.

दूसरी ओर संजय सरावगी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन त्याग, तपस्या और ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है, जिसने पूरी मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया. संजय सरावगी ने कहा कि बोधगया में हर वर्ष देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का प्रमाण हैं कि यह धरती वैश्विक शांति का केंद्र है.

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