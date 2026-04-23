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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSupaul News: कोसी नदी में नहाने गईं 4 मासूम बच्चियां डूबीं, 3 के शव बरामद, एक अब भी लापता

Supaul News: कोसी नदी में नहाने गईं 4 मासूम बच्चियां डूबीं, 3 के शव बरामद, एक अब भी लापता

Supaul News In Hindi: सुपौल में कोशी नदी में नहाने गई 4 बच्चियां डूब गई. इसमें 3 के शव मिले है और एक अभी भी लापता है. एनडीआरएफ की मदद से तलाश जारी है. गांव में मातम पसरा हुआ है.

By : प्रियरंजन कुमार सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 09:25 AM (IST)
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सुपौल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां कोशी नदी में नहाने के दौरान चार मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मिली जानकारी के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुर सिरे वार्ड संख्या 2 में बुधवार दोपहर बाद यह हादसा हुआ. गांव के छह बच्चे कोशी नदी में नहाने गए थे. इसी दौरान नदी के तेज बहाव और गहरे पानी में चले जाने से सभी बच्चे डूबने लगे. किसी तरह दो बच्चों ने तैरकर अपनी जान बचाई और गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी.

घटना में 3 के शव बरामद एक अभी भी लापता

सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चार बच्चियां नदी में समा चुकी थीं. तत्काल इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई. थानाध्यक्ष रामसेवक रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई. घंटों चले सर्च अभियान के बाद देर शाम तीन बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए. मृतकों की पहचान स्वर्गीय पप्पू राम की 12 वर्षीय पुत्री प्रियांशु कुमारी, प्रमोद सादा की 12 वर्षीय पुत्री सुनीता कुमारी और ललित सादा की 10 वर्षीय पुत्री नंदनी कुमारी के रूप में हुई है. वहीं बच्चेलाल सादा की 10 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी का अब तक कोई पता नहीं चल सका है, वह अभी भी लापता है.

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आज की जाएगी तापता बच्ची की तलाश

थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि घटना की सूचना एनडीआरएफ को दे दी गई है. गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से लापता बच्ची की तलाश की जाएगी. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. इस हृदयविदारक घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. हर आंख नम है और परिजन बदहवास हैं.

ये भी पढ़िए- नीतीश कुमार की JDU ने नई टीम का किया ऐलान, लिस्ट में निशांत कुमार का नाम है या नहीं?

Published at : 23 Apr 2026 09:25 AM (IST)
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Supaul News NDRF Police Patna News BIHAR NEWS
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