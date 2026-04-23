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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather Today: बिहार में 44 डिग्री के पार हुआ पारा, 12 जिलों मे हीट वेव, जानें कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

Bihar Weather Today: बिहार में 44 डिग्री के पार हुआ पारा, 12 जिलों मे हीट वेव, जानें कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

Bihar Weather Today: बिहार राज्य इन दिनों भीषण गर्मी के प्रकोप से जूझ रहा है. बुधवार को मोतिहारी, बक्सर और शेखपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने के कारण हीट वेव की स्थिति बनी रही.

By : परमानंद सिंह | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Apr 2026 09:48 AM (IST)
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तपती धूप और गर्म पछुआ हवा का प्रवाह से बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है,  राज्य में 44 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किए गए हैं. बीते बुधवार को भी बिहार के तीन शहर हीटवेव की चपेट में रहे. इनमे मोतिहारी, बक्सर और शेखपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने के कारण हीट वेव की स्थिति बनी रही.

बुधवार को पटना सहित 12 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा और अधिकांश जगहों पर हीट वेव जैसी स्थिति बनी रही. बक्सर जिले में हवा की गति 43 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई. यहां इस सीजन का सबसे  अधिक तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. हालांकि ताजा मौसमी परिस्थितियों के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में आंशिक कमी के आसार हैं. दक्षिण बिहार में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिख सकते हैं और तापमान में ज्यादा कमी भी नहीं होना क्यों उम्मीद है.

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आज हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद (Bihar Heatwave)

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में आज गुरुवार को हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, आज भी भीषण गर्मी से लोग परेशान रहेंगे और तापमान में 1 डिग्री की कमी बृद्धि दर्ज की जा सकती है.बताया गया है कि पछुआ हवा के प्रभाव से अगले दो दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा. पटना सहित दो दर्जन से अधिक जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है. कुछ जिलों में पछुआ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है.

पटना मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज गुरुवार को हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होगा, लेकिन इसका प्रभाव सीमांचल तक सीमित रहने की संभावना है. अगर यह विक्षोभ मजबूत रहा तो बिहार के अन्य हिस्सों में भी तापमान में आंशिक कमी आ सकती है. इससे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. यदि कमजोर रहा तो तापमान में फिलहाल कमी होने की उम्मीद नहीं है. 

आज कुछ स्थानों में बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार कल 24 अप्रैल की शाम से राज्य के मौसम में कुछ स्थानों पर बदलाव हो सकता है. उत्तर मध्य और उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी-पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 27 और 28 अप्रैल को किशनगंज, अररिया और सुपौल में वर्षा की संभावना है.

बुधवार को सबसे गर्म रहा बक्सर

आईएमडी के अनुसार, बुधवार को जिन 12 शहरों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहे उनमें सबसे अधिक बक्सर में 44.4 डिग्री रहा जो समान्य से 5.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. वहीं, रोहतास के डेहरी में 42.4, गया जी 42.2, शेखपुरा 42, अरवल 41.7, छपरा 41.3 रहा.

वहीं, राजधानी पटना में मंगलवार की अपेक्षा 0.3 डिग्री की गिरावट रही और 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालांकि, हीट वेव में कमी नहीं रही. जबकि मोतिहारी में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, मगर हीट वेब का प्रभाव ज्यादा रहा. इसी तरह औरंगाबाद 40.9, सिवान के जीरादेई में 40.7, बाल्मीकि नगर 40.02 और भागलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा जो समान्य से 3.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.

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Published at : 23 Apr 2026 09:27 AM (IST)
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