बंगाल कौन जीतेगा? Exit Poll के बाद अखिलेश यादव के दावे से चौंक जाएंगी ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं. नतीजों के बाद बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इस बात का फैसला हो जाएगा. 4 मई को ममता बनर्जी सत्ता में वापस आएंगी, या दीदी की सत्ता से विदाई हो जाएगी, इस बात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं. बीजेपी ने भी बंगाल में जोरदार चुनाव लड़ा है. ज्यादातर एक्गिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं. लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक दावे से बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी.

दरअसल, सपा मुखिया अखिलेश यादव से पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों और एग्जिट पोल को लेकर सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि "दीदी बंगाल में ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं." बता दें कि अखिलेश यादव लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि बंगाल में स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखने के लिए देखरेख में ममता बनर्जी को चार घंटे रात में बैठना पड़ा. इस पर अखिलेश ने कहा कि यही तो मुश्किल है कि हम किस पर भरोसा करें, आपको याद होगा रिवॉल्वर से वोट रोका जा रहा था, रिवॉल्वर लगा के वोट रोक दिया था. मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है. पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फर्सेस का, पूरा का पूरा पैरलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही है.

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वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, असली गिरगिट का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की जेब से पैसे निकालकर अमीरों की जेब भर रही है.

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