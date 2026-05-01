CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'

पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों से पहले जमकर बयानबाजी हो रही है. एक तरफ एग्जिट पोल ने सबको हैरान कर दिया है तो दूसरी ओर बंगाल की मुख्यंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के स्ट्रॉन्ग रूम में जाने को लेकर विपक्ष के नेता तंज कस रहे हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने इस पर शुक्रवार (01 मई, 2026) को पटना में पत्रकारों से बातचीत में बड़ी बात कह दी.

दरअसल भवानीपुर में ममता बनर्जी ने एक स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया और उन्होंने धांधली का आरोप लगाया. पटना में उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने सवाल किया कि ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम जा रही हैं. रात में जा रही हैं. क्या उनको चिंता हो रही है? इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "उनको पता हो गया है कि हार उनकी निश्चित है... इसलिए बौखलाहट में भूमिका बना रही हैं ताकि हारने पर कह पाएं कि ईवीएम बदल दी गई, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, तो इसलिए भूमिका बना रही हैं."

'मुख्यमंत्री जो भी कदम उठा रहे हैं अच्छी बात है…'

कुशवाहा से पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है कि छोटी बच्चियों के साथ किसी तरह का अपराध, दुष्कर्म होता है तो अधिकारी अपराधियों को माला पहनाने का काम करें. इस पर उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी कानून-व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी कदम है उठा रहे हैं…. अच्छी बात है." क्राइम कंट्रोल और एनकाउंटर पर कहा कि यह काम पुलिस का है. पुलिस अपने तरीके से जहां जो उचित समझती है करती है.

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'…तो सामना तो सबको करना पड़ेगा'

दूसरी ओर देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इससे जुड़े सवाल पर रालोमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है उस पर भारत का तो कंट्रोल नहीं है… अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो सामना तो सबको करना पड़ेगा."

उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने पूछा कि ऐसी खबर आ रही है कि आप पर पार्टी के विलय का दबाव है? इस पर हंसते हुए कुशवाहा ने कहा, "आप लोग को और कोई काम नहीं मिलता है क्या… फालतू के काम में लगे रहते हैं, चलिए…"

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