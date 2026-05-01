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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'

CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'

West Bengal Elections News: उपेंद्र कुशवाहा पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कानून-व्यवस्था से लेकर कमर्शियल सिलेंडर के महंगा होने पर भी प्रतिक्रिया दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 01 May 2026 08:05 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों से पहले जमकर बयानबाजी हो रही है. एक तरफ एग्जिट पोल ने सबको हैरान कर दिया है तो दूसरी ओर बंगाल की मुख्यंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के स्ट्रॉन्ग रूम में जाने को लेकर विपक्ष के नेता तंज कस रहे हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने इस पर शुक्रवार (01 मई, 2026) को पटना में पत्रकारों से बातचीत में बड़ी बात कह दी.

दरअसल भवानीपुर में ममता बनर्जी ने एक स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया और उन्होंने धांधली का आरोप लगाया. पटना में उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने सवाल किया कि ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम जा रही हैं. रात में जा रही हैं. क्या उनको चिंता हो रही है? इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "उनको पता हो गया है कि हार उनकी निश्चित है... इसलिए बौखलाहट में भूमिका बना रही हैं ताकि हारने पर कह पाएं कि ईवीएम बदल दी गई, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, तो इसलिए भूमिका बना रही हैं." 

'मुख्यमंत्री जो भी कदम उठा रहे हैं अच्छी बात है…'

कुशवाहा से पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है कि छोटी बच्चियों के साथ किसी तरह का अपराध, दुष्कर्म होता है तो अधिकारी अपराधियों को माला पहनाने का काम करें. इस पर उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी कानून-व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी कदम है उठा रहे हैं…. अच्छी बात है." क्राइम कंट्रोल और एनकाउंटर पर कहा कि यह काम पुलिस का है. पुलिस अपने तरीके से जहां जो उचित समझती है करती है. 

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी को कांग्रेस ने बताया 'मुल्ला', कहा- 'नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो…'

'…तो सामना तो सबको करना पड़ेगा'

दूसरी ओर देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इससे जुड़े सवाल पर रालोमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है उस पर भारत का तो कंट्रोल नहीं है… अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो सामना तो सबको करना पड़ेगा." 

उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने पूछा कि ऐसी खबर आ रही है कि आप पर पार्टी के विलय का दबाव है? इस पर हंसते हुए कुशवाहा ने कहा, "आप लोग को और कोई काम नहीं मिलता है क्या… फालतू के काम में लगे रहते हैं, चलिए…"

यह भी पढ़ें- 'बिहार का नाम बदलकर…', सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, जानिए क्या कुछ कहा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 May 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
West Bengal Elections Upendra Kushwaha TMC Mamata Banerjee Bengal Exit Poll BIHAR NEWS West Bengal Elections 2026
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