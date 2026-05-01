हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  

'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  

West Bengal Election 2026: बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने बीजेपी सांसदों को बंगाल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोलने पर प्रतिक्रिया दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 May 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Election 2026: बीजेपी को काउंटिंग से पहले टीएमसी निशाने पर ले रही है. अब इसी सिलसिले में एक नाम और जुड़ गया है. टीएमसी से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने पर आड़े हाथों लिया है. बता दें, एग्जिट पोल जारी होने के बाद से राजनीतिक पारा राज्य का चढ़ा हुआ है.  

महुआ मोइत्रा ने कहा कि BJP के पेशेवर हंगामा करने वाले सांसद हमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं. जबकि उनकी पत्नी बंगाल चुनाव प्रचार में उनके साथ जाती हैं. लोगों को फोन करके पूछती हैं कि उन्हें असली ढाकाई जामदानी साड़ियां कहां मिल सकती हैं. यह बीजेपी का असली चेहरा है. टीएमसी सांसद ने यह बयान एक्स पर पोस्ट करते हुए दिया है. 

IPS अजय पाल को निशाने पर लेते हुए साधा था निशाना

हमेशा में चर्चाओं में रहने वाली टीएमसी सांसद के एक बयान पर अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बवाल मच गया था. तब उन्होंने एक वीडियो जारी करके यूपी के आईपीएस और दक्षिण 24 परगना जिले में तैनात किए अजय पाल शर्मा पर निशाना साधा था. इस वीडियो में कथित तौर पर अजय पाल डांसर्स के बीच नाचते नजर आ रहे थे. 

तब मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर दो वीडियो शेयर किया था. उस दौरान एक शख्स महिला के सामने खड़े होकर ताली बजा रहा है, जबकि महिला डांस कर रही है. वहीं दूसरे वीडियो में एक आदमी महिला के पास खड़े होकर एक गानेपर थिरकता दिख रहा था. इस पर मोइत्रा ने कहा था कि फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल. आपको फेंटा कॉप स्टाइल में मस्ती करते हुए देखकर अच्छा लगा. थंडा-थंडा कूल कूल रहिए. बंगाल हमेशा तृणमूल है. 

इसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट के जरिए आईपीएस को लेकर कहा था कि मेरे फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा आईपीएस, हम तो वो लोग हैं, जो कैद से आपके छोटे फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लते हैं. हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए. 

ये भी पढ़ें: 'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रूम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर

Published at : 01 May 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Mahua Moitra TMC Vs BJP Abp News ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
इंडिया
गोवा चुनाव 2027 से पहले बड़ा दांव: मांडवी-ज़ुआरी किनारे 6.72 करोड़ वर्गमीटर क्षेत्र ‘संवेदनशील’, अब रुकेगा नदी किनारे अनियंत्रित विकास?
गोवा चुनाव 2027 से पहले बड़ा दांव: मांडवी-ज़ुआरी किनारे 6.72 करोड़ वर्गमीटर क्षेत्र ‘संवेदनशील’, अब रुकेगा नदी किनारे अनियंत्रित विकास?
इंडिया
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
इंडिया
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन- 11 बड़े सवाल, सीधे जवाब
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन- 11 बड़े सवाल, सीधे जवाब
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: ईरान पर हमले की तैयारी! अमेरिका तैनात करेगा 'Dark Eagle' हाइपरसोनिक मिसाइल! | Trump
Iran US War: Trump के हाथ में Assault Rifle और Iran को सीधी धमकी!| IRGC | Abbas Araghchi | Mojtaba
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: EC ने दी सफाई, 'EVM नहीं, पोस्टल बैलेट का काम था!
Breaking News | Kolkata High Tension: TMC का स्ट्रॉन्ग रूम पर पहरा! 4 मई से पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा!
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: दीदी का पारा हाई, BJP-TMC गुस्से से लाल! | EC | Bhawanipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
बिहार
CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'
CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'
आईपीएल 2026
9वें नंबर पर MI, 8 मैच में सिर्फ 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस: जानें समीकरण
9वें नंबर पर MI, 8 मैच में सिर्फ 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस: जानें समीकरण
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
ट्रेंडिंग
Viral Video: सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
LIVE: बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
यूटिलिटी
Delhi Metro News: सावधान! 15 मई तक इस मेट्रो स्टेशन का बदला गया रास्ता, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी
सावधान! 15 मई तक इस मेट्रो स्टेशन का बदला गया रास्ता, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget