हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान

Patna News: नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान

Patna News in Hindi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मार्च से समृद्धि यात्रा फिर शुरू करेंगे. 14 मार्च तक कई जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Mar 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी 'समृद्धि यात्रा' शुरू करने जा रहे हैं. सरकारी अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री 10 मार्च से इस यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे और राज्य के कई जिलों का दौरा करेंगे. इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और आम लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे.

दरअसल, समृद्धि यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से की गई थी. मुख्यमंत्री का उद्देश्य राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेना और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना था. हालांकि बिहार विधानसभा के बजट सत्र की वजह से इस यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था. अब बजट सत्र के बीच थोड़े अंतराल के बाद इसे फिर से शुरू किया जा रहा है.

सीएम नीतीश कुमार कई जिलों का करेंगे दौरा

कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुखों, पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं. पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और अपने-अपने विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी देंगे.

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा सहित कई जिलों का दौरा करेंगे. यह यात्रा 10 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी. हर जिले में मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे.

आम लोगों से मिल समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे सीएम

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री यह जानना चाहते हैं कि राज्य में चल रही योजनाओं का लाभ लोगों तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है और किन क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत है. इसके साथ ही वे आम लोगों से भी मिलेंगे और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे. पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले दिसंबर 2024 में राज्यव्यापी 'प्रगति यात्रा' भी निकाल चुके हैं. यह यात्रा फरवरी 2025 तक चली थी. उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने कई जिलों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की थी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे. अब समृद्धि यात्रा के जरिए सरकार एक बार फिर विकास योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने की तैयारी में है.

Published at : 08 Mar 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Patna News Nitish Kumar BIHAR NEWS
बिहार
Patna News: नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान
नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान
बिहार
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
बिहार
JDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'
JDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले पर सबसे करीबी नेता मनीष वर्मा की पहली प्रतिक्रिया, निशांत पर भी खूब बोले
नीतीश कुमार के फैसले पर सबसे करीबी नेता मनीष वर्मा की पहली प्रतिक्रिया, निशांत पर भी खूब बोले
Embed widget