हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा; बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा; बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ Final: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय ओपनरों ने इतिहास रच दिया. इसके साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी टूट गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Mar 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ Final Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी भारतीय टीम के ओपनरों ने सिर्फ 50 रनों की साझेदारी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. तो आइए जानते हैं कि ओपनिंग पर उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया. 

दरअसल यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहला ऐसा मौका है कि जब किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी ने फाइनल में 50 रनों की साझेदारी का आंकड़ा छुआ है, जिसके साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट गया. इससे पहले फाइनल में किसी भी टीम के लिए ओपनिंग जोड़ी ने सबसे बड़ी साझेदारी 48 रनों की थी. यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए कामरान अकमल और शाहजैब हसन ने 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में की थी. 

98 रनों की साझेदारी 

भारतीय ओपनरों ने पहले विकेट के लिए 43 गेंदों में 98 रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी में अभिषेक ने 21 गेंदों में 52 रन बनाए. वहीं संजू ने 22 गेंदों में 38 रन स्कोर किए.

अहम मैच में चला अभिषेक का बल्ला 

पूरे टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप होने वाले अभिषेक शर्मा ने फाइनल जैसे अहम मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. बताते चलें कि टूर्नामेंट के शुरुआती तीन मैचों में अभिषेक बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे. इसके बाद उन्होंने 15, 55, 10, और 09 रनों की पारी खेली थी. 

इस फॉर्म के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि अभिषेक को फाइनल मुकाबले से ड्रॉप कर दिया जाए. लेकिन कप्तान सूर्या ने फाइनल में भी अभिषेक पर भरोसा दिखाया. अभिषेक ने भी कप्तान भरोसा कायम रखते हुए कमाल की पारी खेली.

भारत की शुरुआत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया एकतरफा जीत हासिल कर लेगी. मेन इन ब्लू ने सिर्फ 11.3 ओवर में 150 रनों का आंकड़ा छू लिया था. यहां से 250 का टोटल काफी आसान नजर आ रहा है.

 

Published at : 08 Mar 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SANJU SAMSON T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
