हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'

JDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'

Nishant Kumar Joins JDU: निशांत कुमार ने कहा कि पिता ने जो 20 सालों में किया वे उसे जन-जन तक पहुंचाएंगे. पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Mar 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार (08 मार्च, 2026) को जेडीयू में शामिल हो गए. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे बड़े नेता उपस्थित रहे. सदस्यता ग्रहण के दौरान निशांत कुमार ने सबका आभार व्यक्त किया.

निशांत कुमार ने कहा, "यहां पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं. आभार व्यक्त करता हूं. मैं जेडीयू कार्यालय आया हूं. यहां जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं. मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा. मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है. मैं इसको स्वीकार करता हूं. आदर करता हूं."

यह भी पढ़ें- Bihar News: 'नीतीश के नाम पर सत्ता में आई BJP, बिहार की जनता सब देख रही है', मुकेश सहनी का बड़ा आरोप

'पापा ने जो 20 साल में किया उसे…'

निशांत ने कहा, "पार्टी ने और जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा. पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. मेरे पिता जी ने जो 20 साल में किया वो सबको याद रहेगा. पिता ने जो 20 साल में किया है उससे पूरे देशवासियों को गर्व है." 

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे. नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे आरसीपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "प्रिय निशांत आपको सक्रिय राजनीति में आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद."

इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को लेकर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए. कार्यकर्ता निशांत कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते नजर आए. बता दें कि इससे पहले निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर बीते शनिवार (07 मार्च, 2026) को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ बैठक की थी. बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और पार्टी को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई थी.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के फैसले पर सबसे करीबी नेता मनीष वर्मा की पहली प्रतिक्रिया, निशांत पर भी खूब बोले

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 08 Mar 2026 02:00 PM (IST)
JDU Rajya Sabha Elections Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
