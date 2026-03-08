कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति

अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का उत्तराधिकारी मिल गया है. ईरान की ताकतवर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स देश के अगले सुप्रीम लीडर पर लगभग बहुमत की सहमति पहुंच गई है. फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है.

असेंबली के सदस्य अयातुल्लाह मोहम्मद मेहदी मीरबाकेरी ने रविवार को कहा कि ईरान के अगले नेता पर काफी हद तक सहमति बन गई है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा कि ज्यादातर लोगों की राय सामने आ गई है. फैसले को फाइनल करने से पहले कुछ रुकावटों को दूर करने की जरूरत है.

अब तक क्या जानकारी आई सामने?

88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के एक वरिष्ठ मौलवी ने शनिवार को कहा था कि सदस्य इस्लामिक रिपब्लिक के अगले नेता को चुनने के लिए मिलेंगे. ईरान की मीडिया की मानें तो असेंबली को औपचारिक बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पर विवाद था. कुछ सदस्यों का मानना है, कि एक फॉर्मल इन पर्सन मीटिंग जरूरी है. अयातुल्ला मोहसेन हैदरी अलेकासिर ने कहा कि अभी इन पर्सन सेशन मुमकिन नहीं है.

ईरानी मीडिया में उत्तराधिकारी चुनने का दावा

रविवार को नूर न्यूज की तरफ से भी एक वीडिया जारी किया गया है. इसमें उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति ने पूरी मीटिंग को प्रैक्टिकल नहीं बनाया है. उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी बात है. असेंबली बैठक में नहीं बन सकती. धर्मगुरुओं की संस्था को निशाना बनाने की कोशिशों से सिर्फ ईरान के दुश्मनों को फायदा होगा. क्रांति को नुकसान होगा.



लगातार हमलों और जंग के बीच नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया में रुकावट आई है. 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से इजरायल और यूएस के हमलों में खामेनेई समेत दर्जनों ईरानी अधिकारी और सैन्य कमांडर मारे गए हैं. ईरानी मीडिया ने इस हफ्ते की शुरुआत में जानकारी दी थी कि हवाई हमलों में कोम शहर में एक्सपर्ट्स असेंबली से जुड़ी एक सहायक बिल्डिंग ढह गई थी.

कौन करेगा नए लीडर की घोषणा?

पैनल के दो सदस्यों, अयातुल्ला मोहसेन हैदरी अलेकासिर और अहमद अलमोल्होता के हवाले से ईरान की मीडिया ने कहा है कि असेंबली ने पहले ही एक उत्तराधिकारी चुन लिया है. अलमोल्होदा के मुताबिक, असेंबली के सेक्रेटेरिएट के हेड अयातुल्ला हशेम हुसैनी बुशहरी फैसले की सार्वजनिक घोषणा करेंगे.

सुप्रीम लीडर में क्या खासियत होना चाहिए?

हैदरी अलेकासिर ने कहा कि चुना गया उम्मीदवार ईरान के सर्वोच्च पद के लिए जरूरी क्वालिटीज के बारे में पहले के सुप्रीम लीडर की क्वालिटी से मेल खाता हो. नए सुप्रीम लीडर को दुश्मन से नफरत करनी चाहिए. यहां तक कि महान शैतान ने उनका नाम लिया है.

यह बयान ट्रंप के प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई सबसे ज्यादा संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं. हालाकिं, ट्रंप ने उन्हें ईरान का नया नेता मानने से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से ईरान के नेता को चुनने की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा जताई. 56 साल के मोजतबा खामेनेई तेहरान में नहीं थे, जब युद्ध के दौरान हवाई हमलों में उनके पिता मारे गए थे.