JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर

Nishant Kumar News: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) ज्वाइन कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है. निशांत ने पार्टी में शामिल होकर अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया.

By : शशांक कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Mar 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर चल पड़े हैं तो वहीं उनके बेटे निशांत कुमार आखिरकार सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए हैं. परिवारवाद से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) जॉइन कर ली है. पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद निशांत कुमार पिता नीतीश से मिलने पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया. इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ रही है. 

दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार (8 मार्च) को जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल हो गए. उन्होंने कहा कि वह पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे.

इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट निशांत कुमार को पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में जद(यू) में शामिल किया गया.

राज्यसभा जाना पिता का व्यक्तिगत फैसला

JDU में शामिल होने के बाद निशांत ने कहा, “मेरे पिता ने राज्यसभा सदस्य बनने का फैसला लिया, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय था. हम सभी इसका सम्मान करते हैं. हम उनके मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे. मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा.” 

निशांत कुमार होंगे डिप्टी सीएम?

जद(यू) कार्यालय में आगमन पर निशांत का जोरदार स्वागत हुआ. पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर जमा हुए और पार्टी का झंडा लहराते हुए ढोल बजाते दिखे. इस बीच, अटकलें हैं कि निशांत को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने शनिवार को दावा किया कि एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार में निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.

विधान परिषद सदस्य चुने जाएंगे निशांत कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. हरनौत से जद(यू) के विधायक हरि नारायण सिंह ने दावा किया कि निशांत को अगले महीने राज्य विधान परिषद का सदस्य चुना जाएगा.

 

Published at : 08 Mar 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
JDU Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
