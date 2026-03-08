नीतीश कुमार के फैसले पर सबसे करीबी नेता मनीष वर्मा की पहली प्रतिक्रिया, निशांत पर भी खूब बोले

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे जबकि उनके बेटे निशांत कुमार आज (रविवार) पार्टी में शामिल होंगे. नीतीश के राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता दुखी हैं. इस बीच नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक मनीष वर्मा की पहली प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने रविवार को मीडिया से बातचीत में काफी कुछ कहा.

मनीष ने कहा कि केंद्र में राज्यसभा जाने पर जो उनकी (नीतीश कुमार) भूमिका रहेगी वो तो रहेगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार छोड़कर जा रहे हैं. राज्यसभा जाने का मतलब ये नहीं कि दिल्ली में रहेंगे. वे पटना में भी रहेंगे. पटना से भी चीजों को देखते रहेंगे. बिहार तो उनका बनाया हुआ है और कोई व्यक्ति किसी चीज को बनाता है तो सामने खराब होते नहीं देख सकता है. इसका भी आश्वासन उन्होंने दिया है.

निशांत कुमार का पार्टी में किया स्वागत

दूसरी ओर मनीष वर्मा ने निशांत पर भी काफी कुछ कहा. जेडीयू नेता ने कहा, "बहुत दिनों से जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मांग रही है. जेडीयू और बिहार के लोग ये चाहते थे कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आएं. बहुत दिनों से मांग चल रही थी. कई जगह प्रदर्शन भी हुआ था. कई जगह पर जेडीयू के नेताओं ने भी इस बात का समर्थन किया था. आज बहुत खुशी का दिन है कि जेडीयू में निशांत जी का प्रवेश हो रहा है. हम स्वागत करते हैं. पूरा जेडीयू परिवार पूरी शिद्दत के साथ उनका स्वागत करता है. मुझे लगता है जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है, तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जेडीयू पर पड़ेगा.

वहीं अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए मनीष वर्मा ने कहा, "नई पीढ़ी के बिना कोई भी कारवां आगे नहीं बढ़ सकता है. आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भाई निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश का क्षण जनता दल (यूनाइटेड) परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक और उत्साहित करने वाला अवसर है. उनमें विनम्रता, सहजता और सादगी कूट कर भरा हुआ है. उन्होंने कभी इस बात का अभिमान नहीं किया कि वे कितने महान नेता के पुत्र हैं."

