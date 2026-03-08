जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल

अपने पसंदीदा स्टार्स के लिए फैंस का प्यार हमेशा से ही देखने को मिलता रहा है. लेकिन कई बार फैंस का ये प्यार आसपास के लोगों के लिए भारी पड़ जाता है. हाल ही में इसका एक नजारा बैंगलुरु में देखने को मिला. जब जूनियर एनटीआर के फैंस ने उनकी केवल एक झलक पाने के लिए नए बने हुए अस्पताल की एस्किलेटर्स को ही तोड़ दिया. इस पूरे इंसिडेंट का एक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल हाल ही में जूनियर एनटीआर बैंगलुरु में रविवार को KIMS हॉस्पिटल की एपनिंग के लिए पहुंचे थे. यहां एक्टर को देखने के लिए उनके फैंस की भारी भीड़ पहले से ही मौजूद थी. सैकड़ों फैंस हॉस्पिटल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह मौजद थे. लेकिन देखते ही देखते ये मौका तब भयानक हो गया जब एक्टर को देखने के चक्कर में भीड़ ने धक्का- मुक्की शुरू कर दी. कई लोगों ने यहां सिक्योरिटी व्यवस्था का ही मखौल उड़ा दिया.

Be Safe Guys 🙏



Escalator Glass Damaged #NTR pic.twitter.com/E1Oxx9XByM — Milagro Movies (@MilagroMovies) March 8, 2026

भीड़ ने तोड़ा एस्किलेटर

जूनियर एनटीआर जब यहां से जा रहे थे तब उन्हें देखने के लिए भीड़ के बीच धक्का- मुक्की हुई और इसी में हॉस्पिटल की एस्किलेटर का कांच टूट गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग कमेंट कर अपना ख्याल रखने को कह रहे हैं. इस दौरान भीड़ में लोग जूनियर एनटीआर को आवाज लगा रहे थे, उनसे मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे और इतने जोश में आ गए कि उन्होंने नए बने अस्पताल की एस्किलेटर को ही तोड़ दिया

हालांकि इस मामले पर अब तक जूनियर एनटीआर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उस समय भी उन्होंने इस स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल शांति से वहां से चले गए. बता दें कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है. फिलहाल के लिए अस्पताल प्रशासन ने हादसे वाली जगह पर लोगों को आने- जाने के लिए मना किया हुआ है.