'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद भी अमेरिका-इजरायल के तेहरान पर लगातार हमले जारी हैं. इसी बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने कसम खाई है कि तेहरान हमारे नेता के खून का बदला लेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी.

ईरान ट्रंप को नहीं छोड़ेगा- लारीजानी

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध के तेज होने के बीच लारीजानी की टिप्पणियों पर ट्रंप ने तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परवाह नहीं है. शनिवार को ईरानी सरकारी टेलीविजन से बात करते हुए खामेनेई के सलाहकार रहे लारीजानीने कहा कि ईरान ट्रंप को नहीं छोड़ेगा.

ईरान को लेकर दिए ट्रंप के बयान पर लारीजानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी. उन्होंने कहा कि ट्रंप को वेनेजुएला में जो अनुभव मिला और उन्हें वो पसंद आया इसलिए उन्हें लगा कि वे ईरान में भी ऐसा ही कर सकते हैं लेकिन अब वे बुरी तरह फंस गए हैं. हम उसे नहीं छोड़ेंगे. उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी ही होगी.

'ईरान अब पीछे नहीं हट सकता'

लारीजानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने हमारे नेता की हत्या की है और हमारे 1,000 से अधिक लोगों को शहीद कर दिया. यह कोई मामूली मामला नहीं है. उन्होंने चेतावनी दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ईरान तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हम उसके किए का बदला नहीं ले लेते, हम उसे चैन से नहीं बैठने देंगे.

क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने लारीजानी की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि वह ईरानी अधिकारी कौन है. ट्रंप ने सीबीएस न्यूज़ से कहा, 'मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं, वह कौन हैं. मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि लारीजानी पहले ही हार चुके हैं.

ये भी पढ़ें

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला