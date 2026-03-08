भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म की तरह है. जब बात भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच फाइनल मुकाबले की हो, तो फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर होता है. लेकिन क्या यह उत्साह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है? आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है. इस वायरल पोस्ट में अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मैच के टिकटों की जो दरें दिखाई गई हैं, उन्हें देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि एक वीआईपी टिकट की कीमत 12 लाख रुपये से भी ज्यादा है.

सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है वायरल?

इंटरनेट पर एक सूची (Price List) घूम रही है, जिसमें 8 मार्च, 2026 को अहमदाबाद में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच के टिकटों का विवरण दिया गया है. इस वायरल लिस्ट के अनुसार, सबसे सस्ता टिकट ही हजारों में शुरू हो रहा है, लेकिन सबकी निगाहें 'प्रेसिडेंशियल सुइट' (Presidential Suites) पर टिकी हैं.

वायरल हो रही इस लिस्ट के मुताबिक टिकटों के दाम कुछ इस प्रकार बताए जा रहे हैं:

सबसे सस्ता टिकट: स्टैंड B/C/F/G (Lower) के लिए करीब 37,400 रुपये.

प्रीमियम कैटेगरी: साउथ प्रीमियम स्टैंड के लिए 77,000 रुपये की कीमत दिखाई गई है.

हॉस्पिटैलिटी का तड़का: प्रेसिडेंशियल गैलरी (Hospitality) के लिए 2.47 लाख रुपये से अधिक का दावा किया जा रहा है.

हैरान करने वाली कीमत: इस लिस्ट में सबसे ऊपर 'प्रेसिडेंशियल सुइट L5' (Presidential Suites L5) का नाम है, जिसकी कीमत 12,10,000 (12.10 लाख) रुपये दर्शाई गई है.

India vs NZ : Narendra Modi Stadium



Presidential Suite L5 : 12,10,000/person



Instead of spending 12 Lakhs in the Stadium, watch it on TV.



Put 12 Lakhs in FD for 5 Years, you will get 1.4 Crore in 5 Years!! pic.twitter.com/7KSDM20iFz — Rohit (@Iam_Rohit_G) March 7, 2026

हालांकि वायरल हो रही तस्वीर की पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है, यह खबर केवल पाठकों को सोशल मीडिया पर चल रही वर्ल्डकप गतिविधियों से रूबरू कराने के लिए लिखी गई है.

फैंस के बीच मची खलबली: "इतने में तो घर आ जाए"

जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने मीम्स और कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. कई लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि "12 लाख रुपये में तो शहर के बाहर एक छोटा प्लॉट या एक लग्जरी एसयूवी (SUV) खरीदी जा सकती है." वहीं कुछ फैंस का मानना है कि फाइनल मैच को ग्राउंड पर देखने से अच्छा है टीवी पर ही देखा जाए, 12 लाख रुपये की एफडी का ब्याज मालूम है तुम्हें?

आज होना है टी-20 WC का फाइनल मुकाबला

आपको बता दें कि 8 मार्च 2026 को भारत बनाम न्यूजीलैंड का टी-20 वर्ल्डकप फाइनल मुकाबला खेला जाना है जिसे लेकर फैंस में भारी उत्साह है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी टिकट के लिए यूजर्स की लंबी लाइन है और टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं.

