नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसी के साथ जिस चीज की चर्चा कई दिनों से हो रही थी उसका अंत भी हो गया. बिहार के राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया. अब बिहार की कमान नए मुख्यमंत्री के हाथ में होगी.

नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गए थे. लंबे समय से नीतीश कुमार सीएम पद पर काबिज थे. इस्तीफा सौंपकर नीतीश कुमार एक अणे मार्ग के लिए रवाना हो गए.

इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कैबिनेट की बैठक की. इसमें कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी हुई. इसके बाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी हुई. यह सब करने के बाद नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय से निकले और पोर्टिको में उन्होंने सबका अभिवादन किया.

कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? (Who is Bihar New CM)

यह तय माना जा रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा. पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज (मंगलवार) पटना पहुंचे हैं. विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और इसी के साथ सीएम का नाम भी तय हो जाएगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना आए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और विनोद तावड़े जैसे नेता भी पहुंचे हैं. सम्राट चौधरी का नाम सीएम के लिए माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आधिकारिक रूप से किसके नाम पर मुहर लगती है.

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आज रात ही सीएम आवास छोड़ सकते हैं नीतीश

दूसरी ओर नीतीश कुमार को लेकर खबर है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब वे आज (मंगलवार) ही रात एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़ सकते हैं. वे 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो सकते हैं. उनका सामान पहले ही शिफ्ट हो चुका है. नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 में सीएम पद से त्यागपत्र देने और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद इसी आवास को अपना ठिकाना बनाया था.

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