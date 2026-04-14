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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNitish Kumar Resigns: नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब नए CM के हाथ में होगी बिहार की कमान

Nitish Kumar Resigns: नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब नए CM के हाथ में होगी बिहार की कमान

Nitish Kumar Resigns as Bihar CM: नीतीश कुमार के इस्तीफे से यह तय माना जा रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा. सम्राट चौधरी का नाम सीएम के लिए माना जा रहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Apr 2026 03:57 PM (IST)
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नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसी के साथ जिस चीज की चर्चा कई दिनों से हो रही थी उसका अंत भी हो गया. बिहार के राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया. अब बिहार की कमान नए मुख्यमंत्री के हाथ में होगी. 

नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गए थे. लंबे समय से नीतीश कुमार सीएम पद पर काबिज थे. इस्तीफा सौंपकर नीतीश कुमार एक अणे मार्ग के लिए रवाना हो गए.

इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कैबिनेट की बैठक की. इसमें कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी हुई. इसके बाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी हुई. यह सब करने के बाद नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय से निकले और पोर्टिको में उन्होंने सबका अभिवादन किया.

कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? (Who is Bihar New CM)

यह तय माना जा रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा. पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज (मंगलवार) पटना पहुंचे हैं. विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और इसी के साथ सीएम का नाम भी तय हो जाएगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना आए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और विनोद तावड़े जैसे नेता भी पहुंचे हैं. सम्राट चौधरी का नाम सीएम के लिए माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आधिकारिक रूप से किसके नाम पर मुहर लगती है.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: 'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान

आज रात ही सीएम आवास छोड़ सकते हैं नीतीश

दूसरी ओर नीतीश कुमार को लेकर खबर है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब वे आज (मंगलवार) ही रात एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़ सकते हैं. वे 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो सकते हैं. उनका सामान पहले ही शिफ्ट हो चुका है. नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 में सीएम पद से त्यागपत्र देने और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद इसी आवास को अपना ठिकाना बनाया था.

यह भी पढ़ें- CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Apr 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Bihar New CM Bihar CM BIHAR NEWS
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