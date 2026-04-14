हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'

CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'

Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कैबिनेट ने बैठक में कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की. इस्तीफे के साथ राज्यपाल को सूचना देंगे. आज दोपहर 3:15 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने से पहले मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग की. कुछ देर यह बैठक चली. मीटिंग खत्म होने के बाद चिराग पासवान की पार्टी के मंत्री संजय सिंह ने जानकारी दी कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है.

उन्होंने बताया, "नीतीश ने अपने संबोधन में कहा कि आगे बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसका सहयोग करुंगा. मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा. बिहार में काफी काम हुआ है. आगे भी होगा. आप लोग नई सरकार में मिल-जुलकर अच्छे से काम करिए."

बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पिछले 20 वर्षों तक राज्य की सत्ता संभालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया. संजय सिंह ने आगे बताया कि बैठक के बाद ग्रुप फोटोग्राफी हुई. हर कोई बहुत भावुक था. उन्होंने कहा कि नया सीएम कौन होगा आज एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में चार बजे साफ होगा.

नीतीश कैबिनेट ने बैठक में कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की. इस्तीफे के साथ राज्यपाल को सूचना देंगे. आज दोपहर 3:15 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे.

यह भी पढ़ें- 'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया

कांग्रेस बोली- 'नीतीश कुमार पलटी…'

बिहार में बदलती सियासी हवा पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर जिस तरीके से बिहार में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी द्वारा की जा रही है, ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं की निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कयामत ना साबित हो जाएं.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने के उस्ताद हैं. कहीं बीजेपी के नाराज हनुमान लोजपा, पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी जी के हम(से) और तेलुगु देशम पार्टी के नायडू साहब को लेकर पलटी ना मार दें.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: 'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान

Published at : 14 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Bihar CM Nitish Kumar Nitish Kumar Nitish Kumar Cabinet Meeting Bihar New CM BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
बिहार
Bihar New CM LIVE: नीतीश कुमार कैबिनेट की अंतिम बैठक पूरी, RJD के भाई वीरेंद्र का दावा- 'बिहार में नहीं बचेगी JDU'
LIVE: नीतीश कुमार कैबिनेट की अंतिम बैठक पूरी, RJD के भाई वीरेंद्र का दावा- 'बिहार में नहीं बचेगी JDU'
बिहार
बिहार: 2019 से सीखा सबक! गयाजी में 'हीट वेव' पर हाई अलर्ट, 100 बेड का एयर कंडीशन स्पेशल वार्ड तैयार
बिहार: 2019 से सीखा सबक! गयाजी में 'हीट वेव' पर हाई अलर्ट, 100 बेड का एयर कंडीशन स्पेशल वार्ड तैयार
बिहार
'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया
'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War News Live: अमेरिका की होर्मुज नाकेबंदी से सऊदी अरब परेशान, ट्रंप पर बना रहा दबाव, ईरान-US की बातचीत पर आया पाकिस्तान का रिएक्शन
Live: अमेरिका की होर्मुज नाकेबंदी से सऊदी अरब परेशान, ट्रंप पर बना रहा दबाव, ईरान-US की बातचीत पर आया PAK का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
Home Tips
Aluminium Foil Door Trick: दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
एग्रीकल्चर
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget