CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने से पहले मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग की. कुछ देर यह बैठक चली. मीटिंग खत्म होने के बाद चिराग पासवान की पार्टी के मंत्री संजय सिंह ने जानकारी दी कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है.

उन्होंने बताया, "नीतीश ने अपने संबोधन में कहा कि आगे बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसका सहयोग करुंगा. मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा. बिहार में काफी काम हुआ है. आगे भी होगा. आप लोग नई सरकार में मिल-जुलकर अच्छे से काम करिए."

बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पिछले 20 वर्षों तक राज्य की सत्ता संभालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया. संजय सिंह ने आगे बताया कि बैठक के बाद ग्रुप फोटोग्राफी हुई. हर कोई बहुत भावुक था. उन्होंने कहा कि नया सीएम कौन होगा आज एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में चार बजे साफ होगा.

#WATCH | Patna | Following the Cabinet meeting, Bihar minister Sanjay Singh says, "It was the last Cabinet meeting, in which the CM addressed all MLAs. He said it was his last Cabinet meeting as the CM. He said after the Cabinet meeting, he will go and meet the Governor." pic.twitter.com/1xyKATqGXt — ANI (@ANI) April 14, 2026

नीतीश कैबिनेट ने बैठक में कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की. इस्तीफे के साथ राज्यपाल को सूचना देंगे. आज दोपहर 3:15 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे.

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कांग्रेस बोली- 'नीतीश कुमार पलटी…'

बिहार में बदलती सियासी हवा पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर जिस तरीके से बिहार में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी द्वारा की जा रही है, ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं की निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कयामत ना साबित हो जाएं.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने के उस्ताद हैं. कहीं बीजेपी के नाराज हनुमान लोजपा, पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी जी के हम(से) और तेलुगु देशम पार्टी के नायडू साहब को लेकर पलटी ना मार दें.

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