बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार) सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं. कल (बुधवार) यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा. सरकार एनडीए की ही रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नया होगा. हालांकि कौन होगा यह अब तक साफ नहीं हुआ है. विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है.

मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को बयान जारी करते हुए बिहार कांग्रेस के नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ का कहना है कि अंतत: आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बिहार में संविधान की हत्या कर ही दी गई. हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकतांत्रित तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

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'संविधान से ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह'

राजेश राठौड़ ने कहा, "आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा थोपा हुआ मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा जिसका नाम अब तक उजागर नहीं है. शायद शाम तक होगा. नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोकतंत्र की हत्या की जो तारीख तय की है वो बाबा साहेब भीमराव अबंडेकर की जयंती ही क्यों चुनी गई? क्योंकि उन्हें ये बताना था कि संविधान से ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं."

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